jamstvo za mir

Litavski predsjednik: Spremni smo poslati vojnike u Ukrajinu

author
Hina
|
20. kol. 2025. 21:05
gitanas nauseda
AFP

Litva bi bila spremna doprinijeti vojnicima i opremom bilo kojoj mirovnoj misiji u Ukrajini, rekao je u srijedu predsjednik Gitanas Nauseda u televizijskom intervjuu.

"Spremni smo doprinijeti s onoliko vojnika koliko parlament dopusti za mirovne operacije, a također i vojnom opremom“, rekao je Nauseda komercijalnoj televiziji TV3.

Usred ubrzanih diplomatskih napora za okončanje rata, zapadne zemlje raspravljaju o mogućnosti slanja mirovnih trupa u Ukrajinu u slučaju mirovnog sporazuma između Moskve i Kijeva.

Teme
Ukrajina litva vojnici

