Zašto Putin toliko želi istok Ukrajine? "Ključan je za njegove buduće planove"

Kasnije te godine Moskva je jednostrano, i nezakonito, anektirala obje oblasti nakon lažnih referenduma, zajedno s južnim regijama Zaporižjom i Hersonom, unatoč tome što ih je djelomično okupirala. Za Kremlj postoji ogromna razlika između povlačenja s okupiranog teritorija, kao što su Rusi učinili kada su se povukli iz velikog dijela sjeverne Ukrajine 2022., i odricanja od područja formalno uključenih u "maticu", osobito za vođu poput Putina, opsjednutog idejom velike Rusije.