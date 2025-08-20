Oglas

Vremenska prognoza

Meteoalarm upozorava: Moguće je nevrijeme, obilna oborina, poplave

Tea Blažević
20. kol. 2025. 07:22
Pretežno vedro je diljem Hrvatske, no sjeverni Jadran već je zahvatila naoblaka, oblaci naviru sa zapada. U nastavku srijede oborina će biti lokalno obilnija na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, gdje prolazno i vjetar može jače pojačati.

Prolaznih nestabilnosti poslijepodne može biti i drugdje, na sjeveru Dalmacije, u zapadnoj i središnjoj unutrašnjosti.

Četvrtak posvuda donosi čestu pojavu kiše i pljuskova, duž Jadrana i uz Jadran oborina će lokalno biti obilnija. Stoga će postojati opasnost od bujičnih i urbanih poplava. Lokalno je moguće nevrijeme, na snazi je viši stupanj upozorenje putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Osjetno će osvježiti u dijelu unutrašnjosti.

I tijekom petka će još biti nestabilno, često s kišom i pljuskovima, posvuda će osvježiti.

Za vikend stabilnije i malo toplije.

