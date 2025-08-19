Oglas

pokušaj da se postigne mir

Putin predložio lokaciju sastanka sa Zelenskim, on odbio: "Ne izgleda kao dobra ideja"

author
Hina
|
19. kol. 2025. 19:08
Vladimir Putin i Volodimir Zelenski
Handout, KRISTINA KORMILITSYNA / POOL / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Ruski predsjednik Vladimir Putin predložio je u telefonskom razgovoru s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom da se njegov sastanak s ukrajinskim šefom države Volodimirom Zelenskim organizira u Moskvi, rekla su tri izvora.

"Putin je spomenuo Moskvu" u tom telefonskom razgovoru u ponedjeljak, kazao je za AFP u utorak jedan izvor.

Zelenski, koji je rekao da je spreman na sastanak s Putinom, odbio je da on bude organiziran u Moskvi, naglasio je izvor.

Donald Trump obavio je telefonski razgovor s Putinom za vrijeme razgovora u Bijeloj kući sa Zelenskim i europskim čelnicima.

Oni su upozorili Trumpa da izbor Moskve kao mjesta za susret "ne izgleda kao dobra ideja", pojasnio je drugi diplomatski izvor blizak razgovorima.

U ponedjeljak je Trump ugostio Zelenskog i čelnike Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Finske, Francuske i Italije, kao glavnog tajnika NATO-a i predsjednicu Europske komisije.

Nakon tih razgovora, Trump je najavio da "počinje pripreme" za sastanak između ukrajinskog i ruskog čelnika koji je dosad odbijao takvu ideju.

Očekuje se da će se taj samit održati do kraja kolovoza, ali još nije postignut dogovor o mjestu,  rekao je još jedan izvor.

Ruski predsjednik je u ponedjeljak rekao Trumpu da je otvoren za "ideju" izravnih razgovora s Ukrajinom, prema riječima diplomatskog savjetnika Kremlja Jurija Ušakova, kojeg su citirale ruske novinske agencije.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u utorak da bi bilo kakav sastanak između ruskog i ukrajinskog predsjednika morao biti pripremljen "vrlo pažljivo".

Švicarska je ranije najavila da će Vladimiru Putinu dati imunitet ako dođe u zemlju na mirovne pregovore o Ukrajini, unatoč nalogu za uhićenje koji je protiv njega izdao Međunarodni kazneni sud.

Grad u Švicarskoj koji se spominje za moguće pregovore je Ženeva, inače i europsko središte UN-a.

Teme
Moskva Putin Zelenski sastanak

