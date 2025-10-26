Oglas

vilnius

Litva ponovno zatvorila zračnu luku zbog zračnih objekata iz Bjelorusije

author
Hina
|
26. lis. 2025. 22:36
Poljska, Litva, NATO
WOJTEK RADWANSKI / AFP / ILUSTRACIJA

Litva je zatvorila zračnu luku glavnog grada Vilniusa i granične prijelaze s Bjelorusijom u nedjelju nakon što je nekoliko objekata, za koje se vjeruje da su baloni s helijem, ušlo u zračni prostor te baltičke zemlje članice NATO-a, priopćio je Nacionalni centar za upravljanje krizama, što je četvrti takav incident ovog tjedna.

Oglas

Litva je priopćila da balone šalju krijumčari cigaretama, kriveći bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka, bliskog saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina, da nije zaustavio tu praksu.

Promet u glavnoj zračnoj luci obustavljen je do 00:40, dok će bjeloruska granica ostati zatvorena do sastanka komisije za nacionalnu sigurnost Litve u ponedjeljak, rekli su dužnosnici.

Zračna luka Vilnius također je bila zatvorena u utorak, petak i subotu ovog tjedna, kao i 5. listopada, zbog balona koji su ulazili u zračni prostor glavnog grada, priopćile su vlasti.

Teme
Bjelorusija Krijumčarenje cigareta Litva Zatvaranje zračne luke

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ