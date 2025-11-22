Lukašenko pomilovao 31 ukrajinskog državljanina

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko pomilovao je 31 ukrajinskog državljanina osuđenog za kaznena djela na teritoriju Bjelorusije, izvijestila je u subotu državna novinska agencija Belta.
Taj je potez učinjen u skladu sa sporazumima postignutim između Lukašenka i američkog predsjednika Donalda Trumpa na zahtjev Ukrajine, citirala je agencija Lukašenkovu glasnogovornicu Nataliju Eismont.
"Žene i muškarci pritvoreni u Bjelorusiji i osuđeni na različite kazne zatvora od dvije do 11 godina vraćaju se u Ukrajinu", priopćio je ukrajinski Koordinacijski odbor za razmjenu zatvorenika.
"Izražavamo zahvalnost Sjedinjenim Američkim Državama i predsjedniku Donaldu Trumpu na njihovom plodonosnom radu na povratku ukrajinskih civila i vojnog osoblja iz Bjelorusije i Rusije", dodaje se.
Oslobođeni Ukrajinci primit će svu potrebnu liječničku pomoć i rehabilitaciju, naglasio je odbor.
U četvrtak, Lukašenko je oslobodio dvojicu rimokatoličkih svećenika osuđenih za "ozbiljne zločine protiv države", nakon diplomatskih kontakata s Vatikanom, prenijela je Belta.
Lukašenko, bliski saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina, oslobodio je nekoliko stotina zatvorenika od sredine 2024. godine dok nastoji popraviti odnose sa Zapadom nakon godina sankcija zbog kršenja ljudskih prava i podrške ruskom ratu u Ukrajini, podsjeća Reuters.
Američki predsjednik Trump ovog je mjeseca imenovao posebnog izaslanika za Bjelorusiju i zadužio ga da pregovara o daljnjim oslobađanjima.
