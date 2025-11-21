Dvojici 18-godišnjaka osumnjičenih za požar u Vjesniku određen istražni zatvor: Što je "urbex"?

Dvojici 18-godišnjaka koji su osumnjičeni za požar u Vjesniku večeras je određen jednomjesečni istražni zatvor i to zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
Istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela
Podsjetimo, Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu pokrenulo je istragu protiv dvojice 18-godišnjaka zbog izazivanja požara u zgradi Vjesnika i za njih zatražilo istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja nedjela.
Tužiteljstvo je izvijestilo da je po zaprimanju policijske kaznene prijave ispitalo dvojicu osumnjičenih, pokrenulo istragu i sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložilo određivanje istražnog zatvora protiv obojice okrivljenika.
"Postoji osnovana sumnja da je 17. kolovoza 2025. u Zagrebu, u zgradi Vjesnika, prvookrivljenik zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirom, a drugookrivljenik zapalio papir iz te kutije koji je odbacio, uslijed čega je došlo do ubrzanog širenja vatre, a požar zahvatio više katova zgrade Vjesnika čime je prouzročena imovinska šteta velikih razmjera", priopćilo je tužiteljstvo.
Obrana prvoosumnjičenog predložila je da mu se odredi kućni pritvor.
Sve je bilo dio izazova na TikToku kojem je poanta ulazak i istraživanje napuštenih prostora. U Vjesnik su ušli s namjerom snimanja istraživanja zgrade u okviru tzv. “urban exploringa" (urban ex).
Policija ih tereti za teška kaznena djela
Policija je ranije izvijestila da 18-godišnjake tereti za teška kaznena djela protiv opće sigurnosti, a u vezi kaznenog djela "dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom".
Navode da su mladići u ponedjeljak oko 21.50 sati preskočili ogradu nebodera na Slavonskoj aveniji, ušli u zgradu te na 15. katu izazvali požar, a s njima je navodno bilo i troje maloljetnika.
"U zgradi smo bili od 17 sati, pili smo i pušili. Zaštitari su igrali stolni tenis"
Index doznaje da su svjedoci ispričali istražiteljima kako su već od 17 sati u ponedjeljak švrljali po Vjesniku. Pili su i pušili, a dvojica osumnjičenih priključili su im se nešto prije 22 sata. Naveli su i da su čuli kako dvojica zaštitara igraju stolni tenis.
U Vjesnik ušli kroz razbijeno staklo, snimali se
U zgradu su, ispričali su, ušli na mjestu gdje je razbijeno staklo. Snimali su se po zgradi, a kako su ispričali, ulazak i boravak u zgradi bio je dio TikTok izazova.
