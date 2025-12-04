Macron u posjeti kod Xija: "Dijalog između Kine i Francuske je ključan"

Xi Jinping u petak će pratiti Macrona u jugozapadnu kinesku pokrajinu Sečuan, što je raskošan tretman s obzirom na to da se Xi rijetko pridružuje svjetskim čelnicima u posjeti nakon što napuste Peking. No, unatoč prividnoj prijateljskoj vezi između njih dvojice, analitičari kažu da značajna politička ograničenja opterećuju njihovo partnerstvo.