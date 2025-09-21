Mađarski ministar poziva EU da Antifu proglasi terorističkom organizacijom

Pojavivši se se u Sjedinjenim Državama nakon prvog izbora Donalda Trumpa 2016., Antifa je sličnija pokretu nego organiziranoj skupini. Nema vođu i formalnu sturkturu nego se radi o neformalnim skupinama koje djeluju neovisno, objašnjava američki povjesničar Mark Bray, autor referentne knjige o toj temi.