Peter Szijjarto

Mađarski ministar poziva EU da Antifu proglasi terorističkom organizacijom

Hina
21. ruj. 2025. 07:03
Peter Szijjarto
Attila KISBENEDEK / AFP

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto pozvao je u subotu Europsku uniju da slijedi primjer Donalda Trumpa i proglasi antifašistički pokret Antifa terorističkom organizacijom.

"Mađarska je uvjerena da Europa u tako važnom pitanju mora uskladiti svoje djelovanje s djelovanjem Sjedinjenih Država", objavio je mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto na X-u.

Szijjarto tvrdi da su posljednjih godina pojedinci i skupine povezane s Antifom izveli brojne terorističke napade u EU, uključujući Njemačku, Francusku i Italiju.

"Ta nasilna krajnje lijeva mreža izvela je brutalne napade diljem Europe, uključujući i Budimpeštu", izjavio je.

"Na našu veliku žalost, osumnjičenici su potom izbjegli pravdu pronašavši utočište u državama članicama EU, koje su odbile izručiti ih Mađarskoj", napisao je Szijjarto u pismu šefici EU-a za vanjsku politiku Kaji Kallas.

Ustvrdio je da Antifa predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti građana EU-a.

Američki predsjednik Donald Trump proglasio je u srijedu, tjedan dana nakon atentata na ultrakonzervativnog aktivista Charlieja Kirka, pokret Antifa terorističkom organizacijom.

Pojavivši se se u Sjedinjenim Državama nakon prvog izbora Donalda Trumpa 2016., Antifa je sličnija pokretu nego organiziranoj skupini. Nema vođu i formalnu sturkturu nego se radi o neformalnim skupinama koje djeluju neovisno, objašnjava američki povjesničar Mark Bray, autor referentne knjige o toj temi.

Antifa Peter Szijjarto

