VIDEO / 3.600 metaka u minuti: Sprema se serijska proizvodnja “Čudovišta iz Tarnówa”

Protudronski sustav nadimka „Čudovište iz Tarnówa” proizvodi se u Malopoljskoj. Privlači interes i poljskih i stranih službi. „Sustav se može koristiti za obranu kritične infrastrukture, plinskih terminala, zračnih luka i lansera projektila Patriot. Primjena je vrlo široka”, kaže Krzysztof Lustofin iz Zaklade za Mehanizaciju "Tarnow."

Brzometni protudronski sustav

U petak je objavljeno da je Cezary Tomczyk, državni tajnik u Ministarstvu nacionalne obrane Poljske, potpisao odluku o ispitivanju besposadnih zrakoplovnih sustava, besposadnih oružanih sustava i sredstava za njihovo suzbijanje u Oružanim snagama Poljske.

Jedno od tih sredstava je „Čudovište iz Tarnówa”, poljski sustav koji je Polsat News imao priliku pobliže razgledati.

To je brzometni protudronski sustav. Razvili su ga Poljaci.



„Čudovište iz Tarnówa” moderan je poljski protudronski sustav koji je razvijen u Zakładima Mechanicznym Tarnów.

Opremljen je strojnicom WLKM kalibra 12,7 mm, ima brzinu paljbe od 3.600 metaka u minuti i može uništavati dronove na udaljenosti do 2 km. Težak je približno 1.100 kg te uključuje radar i prikolicu.



Sustav ne zanima samo poljsku vojsku. Već je privukao međunarodnu pozornost, uključujući medije u Ukrajini, Rumunjskoj i Rusiji. Može raditi u ručnom, poluautomatskom i automatskom načinu.

Planira se i njegova integracija s borbenim vozilima.

„Sustav se može koristiti za obranu kritične infrastrukture, plinskih terminala, zračnih luka i lansera Patriota. Primjena je vrlo široka. Može se ugraditi i na različita vozila i brodove”, rekao je za Polsat News Krzysztof Lustofin iz Istraživačko-razvojnog centra Zaklade "Tarnow."

Ove godine, 2025., proizvedena su tri takva sustava, no pogon je spreman za serijsku proizvodnju.