Magyar najavio sastanak s čelnikom MOL-a, evo što će tražiti od Hernadija

Pobjednik parlamentarnih izbora u Mađarskoj, Peter Magyar u četvrtak je na svom Facebook profilu objavio da će održati sastanak s čelnikom energetske kompanije MOL Group.
"Danas ću primiti Zsolta Hernádija. Zatražit ću od njega informacije o sigurnosti opskrbe gorivom u našoj zemlji. Očekujem da MOL neće isplatiti dividendu od 25 milijardi forinti Mathias Corvinus Collegiumu Budimpešti", napisao je.
Nekoliko dana prije izbora otkriveno je da je MOL Grupa odobrila svoje financijsko izvješće za 2025. godinu te da je grupa odlučila isplatiti dividendu od 241 milijarde forinti nakon prošlogodišnje poslovne godine.
Isplata dividende od 241 milijarde forinti veća je za 9,1 posto od prethodne godine, što predstavlja osnovnu dividendu od približno 180 forinti po dionici i izvanrednu dividendu od približno 120 forinti.
Izvršni direktor Zsolt Hernadi komentirao je rezultate rekavši da je 2025. bila događajima bogata godina, sa sve strožim regulatornim okruženjem, poremećajima u opskrbi naftom i požarom u rafineriji Duna koji je testirao njihovu otpornost, ali su iz tih kriza izašli jači.
MOL-ov 10-postotni udio u vlasništvu je Zaklade Matthias Corvinus Collegium (MCC), pa dividenda također ide MCC-u, kojim upravlja politički direktor i voditelj kampanje Viktora Orbana, Balazs Orban, piše Telex.
Hernadi je u veljači o Magyaru rekao da ga je upoznao možda 2023. godine i da se od tada nisu sreli. Što se tiče uloge MOL-a i promjene vlasti, rekao je da je "MOL neizbježan dio mađarskog gospodarstva".
