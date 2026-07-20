Magyar našao kandidatkinju: Svjetski poznata šahistica buduća predsjednica Mađarske?

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Šesnaest uglednih znanstvenika, umjetnika i sportaša predložilo je svjetski poznatu šahisticu Judit Polgár za predsjednicu Mađarske. Oporbeni čelnik Péter Magyar najavio je da će se u ponedjeljak osobno sastati s Polgár i pitati je bi li prihvatila kandidaturu. Inicijativi se pridružilo više javnih osoba, među njima i matematičar László Mérő, koji je javno podržao njezinu kandidaturu.

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Šesnaest istaknutih predstavnika znanosti, kulture i sporta uputilo je pismo predsjednici mađarskog parlamenta Ágnes Forsthoffer u kojem predlažu da Judit Polgár postane sljedeća predsjednica Mađarske.

Pismo su potpisali brojni uglednici, među kojima su Ernő Rubik, László Lovász, Albert-László Barabási, János Kulka, Pál Mácsai, András Kepes, Lajos Parti Nagy, Krisztina Tóth, Pál Závada, olimpijska pobjednica Tímea Nagy, astronaut Tibor Kapu te niz drugih uglednih znanstvenika, umjetnika i javnih djelatnika, piše HRportal.hu.

U pismu se navodi da Mađarska, nakon prestanka mandata Tamása Sulyoka, dobiva "iznimnu priliku" izabrati predsjednika koji će doista predstavljati jedinstvo nacije.

Potpisnici ističu da životni put Judit Polgár objedinjuje strateško razmišljanje, jasnu logiku i odgovornost prema domovini, dok je njezin međunarodni ugled i besprijekorna reputacija čine prikladnom za obnašanje dužnosti predsjednice države.

Magyar se u ponedjeljak sastaje s Judit Polgár

Magyar je u nedjelju na Facebooku podržao inicijativu poručivši da Mađarskoj trebaju jedinstvo, mir i predsjednik na kojeg svi Mađari mogu biti ponosni.

Istaknuo je da predsjednička dužnost nije zanimanje ni posao, nego "najviši oblik služenja", čija je zadaća predstavljati sve građane Mađarske.

Dodao je da će se u ponedjeljak osobno sastati s Judit Polgár kako bi je pitao bi li do donošenja novog ustava bila spremna služiti zemlji u novoj ulozi.

"Judit Polgár, koju su danas ugledni predstavnici mađarskog javnog života predložili za predsjednicu države, upravo je takva osoba. Zato ću se sastati s njom i pitati je je li spremna služiti našoj domovini u toj ulozi do donošenja novog ustava", napisao je.

Magyar je dodao kako bi za njega osobno bila velika čast kada bi Judit Polgár prihvatila kandidaturu.

Zašto smatraju da je Judit Polgár idealna kandidatkinja?

Magyar je podsjetio da je Judit Polgár najuspješnija šahistica u povijesti. Čak 26 godina bez prekida bila je prva na svjetskoj ljestvici šahistica, a istodobno je bila i među deset najboljih šahista svijeta bez obzira na spol.

Petostruka je olimpijska pobjednica u šahu, međunarodna velemajstorica, nositeljica najvišeg mađarskog državnog odličja Reda svetog Stjepana, a nedavno je izabrana i za članicu Christ's Collegea Sveučilišta Cambridge.

Magyar smatra da je njezina karijera oduvijek bila temeljena na rezultatima te da ugled nije stekla političkim vezama, nego iznimnim talentom, marljivošću, ustrajnošću i poštenjem.

Potpora i Lászla Mérőa

Inicijativi se na Facebooku pridružio i matematičar te psiholog László Mérő.

"Judit Polgár za predsjednicu!", napisao je, dodajući da predsjednik države ne mora nužno biti pravnik.

Po njegovu mišljenju, predsjednik mora razumjeti argumente pravnika te odgovorno i pošteno donositi odluke. Istaknuo je i da Judit Polgár dosad nije sudjelovala u politici, ali da su svi njezini javni nastupi pokazivali izniman osobni integritet.

Podsjetio je i na raniji susret u američkom veleposlanstvu, kada je Magyar Péter igrao šah s Judit Polgár, a slavna šahistica uvjerljivo pobijedila.

Odluka bi mogla pasti u ponedjeljak

Mandat predsjednika Tamása Sulyoka završava nakon stupanja na snagu 17. izmjene mađarskog Ustava, čime će predsjednička dužnost od ponedjeljka ostati upražnjena.

Sljedeći važan korak očekuje se upravo danas, kada će se Magyar sastati s Judit Polgár. Tada bi moglo biti poznato hoće li svjetski poznata šahistica prihvatiti kandidaturu i preuzeti dužnost predsjednice Mađarske.