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Tropske oluje

VIDEO / Katastrofa na Filipinima: Poplave i klizišta odnijeli osam života, stižu nove kiše

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Hina
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10. kol. 2026. 07:51
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Linda Dawayon exits her flooded house after a heavy overnight rain in Barangay Marulas, Kawit, Cavite, Philippines, August 9, 2026. REUTERS/Noel Celis
REUTERS/Noel Celis

Najmanje osam osoba poginulo je u poplavama i klizištima na Filipinima nakon više od tjedan dana obilnih kiša, priopćila je u ponedjeljak filipinska agencija za upravljanje katastrofama.

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Devet osoba je ozlijeđeno, a za jednom se još traga, dok nekoliko tropskih oluja i jugozapadni monsun i dalje donose obilne oborine diljem te zemlje jugoistočne Azije.

Smrtni slučajevi zabilježeni su u pokrajinama Benguet, Rizal i Batangas na glavnom filipinskom otoku Luzonu. Pet osoba poginulo je u klizištima ili odronima tla, jedna je stradala od strujnog udara, jedna se utopila, a jednu je usmrtilo stablo koje se srušilo.

Prema podacima vlasti, ekstremne vremenske prilike pogodile su više od 750.000 ljudi diljem zemlje, a više od 8.000 bilo je prisiljeno potražiti utočište u evakuacijskim centrima.

Poplavljene su i brojne ceste i stambena područja oko glavnog grada Manile, a ponegdje je voda dosezala do struka.

Zbog poplava su na mnogim mjestima zatvorene škole, a u pogođenim područjima poremećen je i trajektni promet. Obalna straža priopćila je da je promet obustavljen u 20 luka u središnjem i istočnom dijelu Filipina.

Filipinska meteorološka služba prognozira nove obilne oborine.

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Teme
filipini klizišta oluje poplave tropske oluje

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