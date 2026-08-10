Tropske oluje
VIDEO / Katastrofa na Filipinima: Poplave i klizišta odnijeli osam života, stižu nove kiše
Najmanje osam osoba poginulo je u poplavama i klizištima na Filipinima nakon više od tjedan dana obilnih kiša, priopćila je u ponedjeljak filipinska agencija za upravljanje katastrofama.
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Devet osoba je ozlijeđeno, a za jednom se još traga, dok nekoliko tropskih oluja i jugozapadni monsun i dalje donose obilne oborine diljem te zemlje jugoistočne Azije.
Smrtni slučajevi zabilježeni su u pokrajinama Benguet, Rizal i Batangas na glavnom filipinskom otoku Luzonu. Pet osoba poginulo je u klizištima ili odronima tla, jedna je stradala od strujnog udara, jedna se utopila, a jednu je usmrtilo stablo koje se srušilo.
An enhanced monsoon intensified by Typhoon Dolphin flooded several neighborhoods in Manila and other parts of the western Philippines pic.twitter.com/tswCVy6iTy— Reuters (@Reuters) August 9, 2026
Prema podacima vlasti, ekstremne vremenske prilike pogodile su više od 750.000 ljudi diljem zemlje, a više od 8.000 bilo je prisiljeno potražiti utočište u evakuacijskim centrima.
Poplavljene su i brojne ceste i stambena područja oko glavnog grada Manile, a ponegdje je voda dosezala do struka.
Zbog poplava su na mnogim mjestima zatvorene škole, a u pogođenim područjima poremećen je i trajektni promet. Obalna straža priopćila je da je promet obustavljen u 20 luka u središnjem i istočnom dijelu Filipina.
Filipinska meteorološka služba prognozira nove obilne oborine.
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