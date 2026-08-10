VIDEO / Tajfun pogodio Kinu: Evakuirano više od milijun ljudi, otkazano 1400 letova

Tajfun je imao maksimalnu brzinu vjetra od 150 km/h kada je prvi put pogodio Yuhuan u pokrajini Zhejiang u 17:30 sati po lokalnom vremenu (9:30 GMT), prije nego što je oko sat vremena poslije drugi put stigao do kopna u gradu Wenzhouu, priopćile su meteorološke vlasti, piše BBC.