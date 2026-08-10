Dolphin stigao do kopna
VIDEO / Tajfun pogodio Kinu: Evakuirano više od milijun ljudi, otkazano 1400 letova
Kineske vlasti evakuirale su više od milijun ljudi iz njihovih domova na istoku Kine, uključujući Šangaj, nakon što je tajfun Dolphin stigao do kopna.
Tajfun je imao maksimalnu brzinu vjetra od 150 km/h kada je prvi put pogodio Yuhuan u pokrajini Zhejiang u 17:30 sati po lokalnom vremenu (9:30 GMT), prije nego što je oko sat vremena poslije drugi put stigao do kopna u gradu Wenzhouu, priopćile su meteorološke vlasti, piše BBC.
Tajfun je zaustavio promet diljem regije – samo je u Šangaju otkazano 1400 letova.
Kineske vlasti ranije su izdale crveno upozorenje najvišeg stupnja zbog Dolphina, ali su ga do ponedjeljka ujutro snizile na razinu tropske oluje.
Oluja se kreće prema unutrašnjosti Kine, a vlasti i dalje upozoravaju na obilne kiše, teške poplave i opasnost od klizišta sve do srijede.
Obilna kiša u ponedjeljak je prognozirana za pokrajine Shandong, Henan, Hubei, Anhui, Jiangsu i Zhejiang te grad Šangaj.
Lokalne vlasti pozvale su ljude da izbjegavaju aktivnosti na otvorenom, dok je nekoliko vodećih turističkih atrakcija i dalje zatvoreno, uključujući dijelove Disneylanda i Legolanda te nekoliko vidikovaca duž Bunda u Šangaju.
Snimke državnih medija prikazuju poplavljene poslovne prostore u prizemljima zgrada u nekadašnjoj Francuskoj koncesiji u Šangaju – području popularnom među turistima – te ljude koji hodaju kroz vodu duboku do gležnjeva.
Nekoliko državnih medija izvijestilo je da se devetogodišnji dječak iz Wenlinga u Zhejiangu smatra nestalim nakon što ga je more odnijelo. Kineski dužnosnici nisu izvijestili ni o jednoj smrtnoj žrtvi.
Dijelovi Zhejianga mogli bi tijekom sljedećih nekoliko dana dobiti između 250 i 500 milimetara kiše, navode prognostičari.
Vlasti u Hangzhouu, glavnom gradu Zhejianga, ukinule su naplatu parkiranja na svim javnim parkiralištima za vozače koji traže zaklon od snažnih vjetrova i poplavnih voda.
Drugdje u pokrajini vlasti Wenzhoua premjestile su oko 900.000 stanovnika i otvorile više od 1000 skloništa za hitne slučajeve, dok je oko 390.000 ljudi evakuirano iz svojih domova u gradu Taizhouu.
U obalnoj pokrajini Fujian pomorske vlasti obustavile su desetke putničkih trajektnih linija i zaustavile više od 100 građevinskih projekata na moru.
Oluja je prešla udaljenost od 6000 kilometara prije nego što je stigla do kopna, što upućuje na životni vijek više od tri puta dulji od prosječnog tajfuna, objavila je kineska državna televizija CCTV.
Također ima golemo područje cirkulacije i sposobnost izazivanja iznimno obilnih oborina, izvijestio je CCTV.
Čini se da su se dezinformacije o oluji brzo proširile kineskim internetom, a državni mediji izvijestili su da su dvije osobe privedene zbog širenja takvog sadržaja.
Jedan od njih, 60-godišnji muškarac, uz pomoć umjetne inteligencije izradio je lažnu videosnimku u kojoj se tvrdilo da je netko u Šangaju tijekom oluje pao sa zgrade.
Drugi muškarac, 32-godišnjak, preradio je snimke oluje koje su objavili drugi korisnici društvenih mreža na način koji je ocijenjen obmanjujućim.
Dolphin je donio obilne kiše Filipinima, dijelovima sjevernog Tajvana i japanskom otoku Okinawi prije nego što se obrušio na Kinu.
Osam ljudi poginulo je na Filipinima zbog obilnih monsunskih kiša koje su donijeli Dolphin i oluje ranije tijekom tjedna, priopćio je Ured za civilnu zaštitu. Više od 7000 ljudi nalazi se u evakuacijskim centrima diljem zemlje.
Na Okinawi u Japanu pet starijih osoba zadobilo je ozljede koje nisu opasne po život, priopćila je vlast prefekture.
Troje od njih palo je zbog snažnog vjetra, navodi se.
U međuvremenu je meteorološki opservatorij u Hong Kongu u nedjelju zabilježio rekordno visoku temperaturu od 36,9 °C dok je tajfun donosio topao zrak nad grad.
Sezona tajfuna u zapadnom Pacifiku obično traje između svibnja i listopada, kada su tajfuni češća pojava.
Ova je godina godina snažnog El Niña, što, prema stručnjacima, znači da tajfuni mogu postati intenzivniji.
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