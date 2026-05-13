iz predizborne kampanje

Magyar: Službeni premijerski auto bit će moja Škoda

13. svi. 2026. 12:13
magyar škoda
X (Magyar Péter, Ne féljetek)

Peter Magyar službeno je postao novi mađarski premijer u subotu, 9. svibnja, obećavši da "neće vladati, nego služiti svojoj zemlji".

Peter Magyar na mađarsku političku scenu ušao prije samo dvije godine i okončao 16-godišnju vladavinu Viktora Orbana, izabran je sa 140 glasova za, 54 protiv i jednim suzdržanim glasom u parlamentu u kojemu njegova stranka Tisza drži 141 od 199 mjesta. Izbori su održani u odsutnosti Viktora Orbana, koji je podnio ostavku na svoje zastupničko mjesto.

"Neću vladati Mađarskom, ali ću služiti svojoj zemlji", rekao je. Nekoliko dana kasnije, Magyar je poručio kako se neće useliti u službenu državnu rezidenciju te da će kao premijerski automobil koristiti Škodu u kojoj je prošao uzduž i popreko Mađarske tijekom predizborne kampanje.

"Kao svoj službeni premijerski automobil koristit ću Škodu Superb, koja je građanima diljem zemlje postala poznata tijekom moje predizborne turneje. Također se neću useliti u službenu državnu rezidenciju", napisao je Peter Magyar na svom profilu na društvenoj mreži X.

