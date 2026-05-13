Magyar: Službeni premijerski auto bit će moja Škoda

Peter Magyar na mađarsku političku scenu ušao prije samo dvije godine i okončao 16-godišnju vladavinu Viktora Orbana, izabran je sa 140 glasova za, 54 protiv i jednim suzdržanim glasom u parlamentu u kojemu njegova stranka Tisza drži 141 od 199 mjesta. Izbori su održani u odsutnosti Viktora Orbana, koji je podnio ostavku na svoje zastupničko mjesto.