Magyar: Službeni premijerski auto bit će moja Škoda

Peter Magyar službeno je postao novi mađarski premijer u subotu, 9. svibnja, obećavši da "neće vladati, nego služiti svojoj zemlji".
Peter Magyar na mađarsku političku scenu ušao prije samo dvije godine i okončao 16-godišnju vladavinu Viktora Orbana, izabran je sa 140 glasova za, 54 protiv i jednim suzdržanim glasom u parlamentu u kojemu njegova stranka Tisza drži 141 od 199 mjesta. Izbori su održani u odsutnosti Viktora Orbana, koji je podnio ostavku na svoje zastupničko mjesto.
As my official Prime Ministerial car, I will use the Škoda Superb, which became familiar to people across the country during my campaign tour. I will also not be moving into an official government residence. pic.twitter.com/g4Dl9PdiTZ— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) May 13, 2026
"Neću vladati Mađarskom, ali ću služiti svojoj zemlji", rekao je. Nekoliko dana kasnije, Magyar je poručio kako se neće useliti u službenu državnu rezidenciju te da će kao premijerski automobil koristiti Škodu u kojoj je prošao uzduž i popreko Mađarske tijekom predizborne kampanje.
