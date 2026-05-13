jedinstveni projekt
Prepolovili planinu kako bi izgradili prvi brodski tunel na svijetu i zaobišli najopasnije more u zemlji
Jedinstveni projekt obećava smanjenje rizika u plovidbi i logističkih kašnjenja na ozloglašenom dijelu uzburkanog mora, ali suočava se s političkim sporovima i pritiskom na proračun.
Zapadna obala Norveške obuhvaća ključni pomorski koridor za gospodarstvo zemlje, no izloženi dio u regiji Stad često uzrokuje kašnjenja i rizike koji utječu na rute, rasporede i sigurnost.
Kako bi ublažila to usko grlo, norveška vlada planirala je otvoriti plovni tunel koji prolazi kroz poluotok i zaobilazi more najviše pogođeno lokalnim vjetrovima i strujama.
Usko grlo u pomorskom prometu
Projekt, poznat kao Stad skipstunnel, osmišljen je za izgradnju kontroliranog prolaza između dviju strana poluotoka, čime bi se izbjegla potreba prolaska kroz područje u kojem meteorološki uvjeti i podvodni reljef dodatno pogoršavaju stanje mora.
Predviđeno je da služi kao „alternativna ruta” tijekom kritičnih dana, omogućujući predvidljivije prijelaze uz manju ovisnost o kratkim vremenskim prozorima.
Zašto poluotok Stad predstavlja izazov
Norveške vlasti opisuju pomorsko područje oko Stada kao jedno od najizloženijih duž obale, dijelom zbog nedostatka otoka koji bi služili kao prirodna zaštita od vjetra i valova, prenosi New Civil Engineer.
U praksi to može značiti duga razdoblja čekanja za obalne brodove i prekide na rutama koje povezuju zajednice i proizvodne centre.
Tehnička i povijesna izvješća o toj dionici također ističu povijest nesreća i ljudskih žrtava tijekom desetljeća nakon Drugog svjetskog rata, povezanih s naglim promjenama morskih uvjeta i složenim strujama.
Iako se brojke razlikuju ovisno o izvoru i obuhvatu podataka, javno dostupni sažeci spominju desetke smrtnih slučajeva od kraja Drugog svjetskog rata.
Kako će izgledati brodski tunel Stad
Rješenje o kojem se raspravlja godinama predviđa iskopavanje koridora dimenzioniranog za flotu koja opslužuje obalni promet, s unutarnjom visinom od 50 metara i širinom od gotovo 36 metara, prema tehničkim opisima projekta.
Ruta je zamišljena tako da omogući prolaz plovilima srednje veličine, unutar ograničenja definiranih projektom.
Kako bi se otvorio ovaj prolaz, procjene koje su objavile vlasti i izvješća povezana s projektom ukazuju na uklanjanje približno 3 milijuna kubičnih metara stijene, što gradnju pretvara u kontinuiranu operaciju iskopa, transporta i stabilizacije.
Inženjeri planiraju tunel održavati suhim tijekom izgradnje, a tek potom provesti kontrolirano punjenje vodom, uz privremene barijere na krajevima.
Troškovi, proračun i politički zastoj projekta
Metoda se ne svodi samo na „bušenje” planine u jednostavnom procesu iskopa, jer prioritet uključuje kontrolu geometrije kanala i smanjenje nepravilnosti koje bi mogle utjecati na ponašanje vode i mogućnost manevriranja.
Zbog toga plan uključuje fazno uklanjanje materijala i završnu obradu površina, kombinirajući kontrolirane eksplozije, velike strojeve i tehnike rezanja.
Čak i prije potpune realizacije, proračun je postao glavna točka političkih i administrativnih napetosti, jer su procjene troškova tijekom godina rasle zbog inflacije, geološke složenosti i promjenjivih zahtjeva.
U listopadu 2025. norveška vlada, u sklopu nacionalnog proračuna za 2026. godinu, najavila je prijedlog za zaustavljanje projekta zbog naglog rasta troškova, prepustivši konačnu odluku parlamentu.
Objavljene brojke pokazale su rast troškova na 9,4 milijarde norveških kruna, odnosno približno 808 milijuna eura, u odnosu na ranije procjene od oko 430 milijuna eura koje su se ranije koristile u javnoj raspravi.
Službene smjernice bile su da se inicijativa privremeno stavi na čekanje dok se ne procijeni proračunski okvir i njegova usklađenost s državnim prioritetima.
Tunel za brodove u Norveškoj obećava smanjenje rizika u području Stada, ali suočava se s političkim zastojem nakon što je proračun premašio milijardu dolara.
Ipak, rasprava nije završena jer je dio parlamenta reagirao na pokušaj zamrzavanja projekta i inzistirao na nastavku pregovora, tvrdeći da izgradnja odgovara dugoročnim potrebama obale.
Izvoz i važnost norveškog pomorskog prijevoza
Specijalizirani mediji izvijestili su da je zakonodavno tijelo pokušalo održati projekt na životu tražeći od obalnih vlasti nastavak pregovora kako bi se postigla konačna cijena i pronašle mjere za smanjenje troškova.
Norveška ima značajnu ulogu u međunarodnoj trgovini morskim proizvodima, a logistička pouzdanost smatra se strateškim faktorom, posebno za rute koje ovise o obalnoj plovidbi.
Javni podaci norveškog sektorskog vijeća pokazuju da je zemlja 2025. izvezla 2,8 milijuna tona proizvoda, što predstavlja rekordnu vrijednost i prisutnost na više od 150 tržišta, čime se može procijeniti utjecaj kašnjenja u opskrbnom lancu.
Iz te perspektive, tunel se predstavlja kao infrastruktura koja bi smanjila neizvjesnost, skratila razdoblja čekanja i poboljšala predvidljivost, posebno za plovila koja plove duž obale i pružaju regionalne teretne i prijevozničke usluge.
Međutim, projekt nije namijenjen velikim prekooceanskim brodovima globalnih razmjera, jer predviđa ograničenja širine i veličine prilagođena obalnoj floti.
Tradicija podzemnog inženjerstva i logika tunela
Norveška već ima dugu tradiciju podzemnih infrastrukturnih radova povezanih s mobilnošću, a ta inženjerska kultura djelomično objašnjava zašto zemlja smatra izvedivim premjestiti dio pomorskog prometa kroz stijenu na određenoj lokaciji.
Umjesto „borbe s morem” pomoću izloženih konstrukcija, logika projekta Stad skipstunnel temelji se na uklanjanju plovidbe iz nestabilnijeg okruženja i njezinom premještanju u zaštićeni kanal.
Istodobno, napredak projekta manje ovisi o tehničkoj spremnosti, a više o fiskalnoj ravnoteži i političkom odlučivanju, budući da su troškovi postali središnja tema javne rasprave.
Uz najavljenu pauzu tijekom proračunskog ciklusa za 2026. godinu i reakciju parlamenta da se pregovori nastave, budućnost projekta ovisi o sposobnosti postizanja financijski opravdane cijene.
Nedavna povijest projekta pokazuje kako čak i infrastruktura osmišljena za rješavanje dugotrajnog sigurnosnog problema može zapeti kada troškovi naglo porastu i počnu konkurirati drugim državnim prioritetima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare