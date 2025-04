Kamenjecki: Za Rusiju je ovo jedan od ključnih problema

Podijeli :

Suočava li se američki predsjednik Donald Trump s neuspjehom svojih najava o brzom završetku rata i mirovnom planu komentirao je profesor na Institutu za međunarodne odnose u Kijevu Maksim Kamenjecki u Novom danu s Tihomirom Ladišićem.

Maksim Kamenjecki odgovorio je na pitanje postoje li ozbiljne šanse za mirovne pregovore: “Ne, nema ni izgleda, ali ni plana. Očito Trump ili ne poznaje dobro to što mu kažu savjetnici ili ne želi shvatiti da neće sve proći kako on misli. Dok strane gledaju rat na različitim razinama, nema zajedničkog viđenja niti rezultata rata, ali ni načina završetka rata, neće nitko uspjeti uspostaviti mir, niti za 24 sata niti za 100 dana. Sada su te prognoze još pesimističnije.”

“Teško je osigurati kontrolu”

Komentirao je i dogovoreno načelno primirje: “Ruska strana je odmah rekla da se to neće poštivati i da će Ukrajina napadati ruske objekte. Svi vide da se ne poštuje to primirje i udari po energetskoj infrastrukturi su potvrđeni s ruske strane, tu je teško osigurati kontrolu. Tko je kriv za kršenje? To će izazvati problem u održavanju mira. Primirje nije u interesu Rusije jer imaju određeni napredak, ali je i naša strana stabilizirala bojišnicu na opasnim pravcima.”

Kamjencki se osvrnuo na Putinove zahtjeve kada je riječ u Ukrajini: “Rusija ne želi govoriti o primirju, oni se pozivaju na temeljni razlog, a često ne govore koji je. Temeljni razlog je postojanje Ukrajine, samostalne Ukrajine, to je njima temeljni razlog. Navodno to o čemu Rusija razgovara sa SAD-om je pitanje da se naša strana složi s okupacijom četiri oblasti i Krima, jamstvom da nećemo ući u NATO i da smanjimo vojsku i obrambene mogućnosti. Dobro poznajem Rusiju, to nije kraj, u tome je problem.”

“Ovo je jedan od ključnih problema za Rusiju”

Komentirao je i najavu mobilizacije 160 tisuća novih ročnika u Rusiji: “Rusija nema opću mobilizaciju, u vojsku zovu ročnike dva puta godišnje, na proljeće i na jesen. Ta grupa od 160 tisuće je jednokratna, to njima pomaže da izbjegnu problem s mobilizacijom. Problem mobilizacije je za Rusiju jedan od ključnih problema. Većom količinom ročnika pokušavaju povećati vojsku.”

Govorio je i o Trumpovoj ulozi u pregovorima: “Trump je navodno ljut, ne znam zbog čega, zato što mu se odugovlači mogućnost dobivanja Nobelove nagrade za mir ili to što se rat nastavlja. Osim sankcija ne vidim druge reakcije, ne bih se usudio govoriti kako će reagirati jer je nepredvidljiva osoba, ima nešto u glavi, business model koji tu ne radi sigurno. Trump misli na svoj način i to nije problem samo za nas nego i za SAD.”

Kamenjecki se dotaknuo i sporazuma o rijetkim mineralima između SAD-a i Ukrajine: “Ugovor više ne govori o rijetkim mineralima, radi se o svim mineralima, energentima, plinu, bez roka trajanja ugovora. S time da američka strana inzistira da sve što je Ukrajina dobila za vrijeme administracije Joe Bidena, mora vratiti. To više nije pitanje vraćanje neke svote, o kojoj nije bilo govora kada smo to dobivali, to ispada kao ukrajinski dug. Naša strana mora doraditi taj ugovor, SAD nam pomaže u stvarima u kojima nam ne mogu pomoći druge zemlje, bez SAD-a bi nam bilo jako teško.”

