Profesor na američkom sveučilištu o demokratima: Velika pobjeda, napokon ćemo moći odahnuti...

"Situacija je jednostavna. Troškovi života poput hrane, stanovanja, školovanja, vrtića su nevjerojatni. Sve što je savezna vlast radila od kako je Donald Trump došao na vlast, nije se odrazilo na cijene. Ljudi su toga svjesni, poruka je jednostavna, problemi su to što ljudi nemaju od čega živjeti, iako puno rade. U New Yorku i New Jerseyju ljudi rade po dva posla da bi mogli preživjeti. To je veliki problem u državi koja je najbogatija na svijetu. Nedopustivo je da ljudi koji rade i po dva posla, jedva preživljavaju. Zato je Mamdanijeva poruka bila vrlo jasna i ljudi su se s njom mogli povezati. Čini mi se da su u manjoj mjeri drugi demokrati imali takvu poruku, iako ta poruka postaje primarna i u drugim državama", govori Valerio Baćak.