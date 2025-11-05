Valerio Baćak za N1
Profesor na američkom sveučilištu o demokratima: Velika pobjeda, napokon ćemo moći odahnuti...
U New Yorku je Zohran Mamdani, 34-godišnji demokratski socijalist, pobijedio u utrci za gradonačelnika. Njegovu pobjedu komentirao je u N1 Studiju uživo kod našeg Hrvoja Krešića Valerio Baćak, sociolog i profesor na američkom fakultetu Rutgers University.
Zohran Mamdani će postati prvi muslimanski gradonačelnik najvećeg američkog grada. Pobijedio je bivšeg demokratskog guvernera Andrewa Cuoma (67).
"Veliki problem u najbogatijoj državi"
"Situacija je jednostavna. Troškovi života poput hrane, stanovanja, školovanja, vrtića su nevjerojatni. Sve što je savezna vlast radila od kako je Donald Trump došao na vlast, nije se odrazilo na cijene. Ljudi su toga svjesni, poruka je jednostavna, problemi su to što ljudi nemaju od čega živjeti, iako puno rade. U New Yorku i New Jerseyju ljudi rade po dva posla da bi mogli preživjeti. To je veliki problem u državi koja je najbogatija na svijetu. Nedopustivo je da ljudi koji rade i po dva posla, jedva preživljavaju. Zato je Mamdanijeva poruka bila vrlo jasna i ljudi su se s njom mogli povezati. Čini mi se da su u manjoj mjeri drugi demokrati imali takvu poruku, iako ta poruka postaje primarna i u drugim državama", govori Valerio Baćak.
"New York se neće promijeniti"
Hoće li republikanci tražiti druge komunikacijske načine? "Bit će zanimljivo gdje će pronaći izvor tog straha, ako ga ne mogu pronaći u strahu od kriminala. Bogataši su započeli klasni rat, dok se obični ljudi bave kulturnim ratom. Republikanci su bili odlični u tom procesu, iako su demokrati imali svoju ulogu u tome. Ljudi su svjesni da jedini rat koji ima smisla to je klasni konflikt i klasna borba koja će dovesti do toga da ljudi koji rade imaju priliku živjeti dostojanstveno. To će se dogoditi kada dođe do redistribucije novca", tvrdi Baćak.
"New York se neće promijeniti, to će uvijek biti grad bogatih, oni vladaju New Yorkom i to će tako ostati, ali će se dogoditi da će morati biti malo fleksibilniji i velikodušniji. Čini mi se velikom pobjedom, da ćemo na sveučilištima moći odahnuti od napada na znanost, istraživanje, sveučilišta i da će demokratska administracija u New Jerseyju biti prepreka federalnoj vlasti da uništi sveučilišta", dodao je.
