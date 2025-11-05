senzacionalna pobjeda
Uspon Zohrana Mamdanija: Od repera iz Queensa do gradonačelnika New Yorka
Kada je u listopadu prošle godine objavio kandidaturu za gradonačelnika, Zohran Mamdani bio je državni zastupnik, uglavnom nepoznat većini stanovnika New Yorka.
No, to se promijenilo kada je ovaj 34-godišnji demokratski socijalist iznenadio cijelu zemlju senzacionalnom pobjedom nad bivšim guvernerom Andrewom Cuomom na lipanjskim demokratskim predizborima.
U utorak je Mamdani dovršio svoj politički uspon - ponovno porazivši Cuoma, kao i republikanskog kandidata Curtisa Sliwu - i postao novi gradonačelnik New Yorka.
Bivši savjetnik za sprječavanje ovrha i nekadašnji reper postao je prvi muslimanski gradonačelnik New Yorka, prvi rođen u Africi, prvi južnoazijskog podrijetla - i najmlađi gradonačelnik tog grada u više od stoljeća, piše AP.
"Svako jutro budit ću se s jednom svrhom — da ovaj grad učinim boljim nego što je bio dan ranije", poručio je Mamdani u pobjedničkom govoru.
Mamdanijeva progresivna vizija za New York
Njegova kampanja temeljila se na optimističnoj viziji grada s nižim troškovima života za obične stanovnike.
Najavljivao je besplatnu brigu o djeci, besplatne autobuse, zamrzavanje stanarina u reguliranim stanovima te izgradnju novih, priuštivih stanova - sve to financirano višim porezima za najbogatije.
Predložio je i pilot-projekt gradskih trgovina namirnicama kako bi se borio protiv visokih cijena hrane.
Promjena stava prema policiji
Nakon pobjede na predizborima, Mamdani je ublažio retoriku o policiji. Povukao je objavu iz 2020. u kojoj je pozivao na "ukidanje financiranja" njujorške policije (NYPD) te se javno ispričao policajcima zbog prijašnje izjave u kojoj je policiju nazvao "rasističkom".
Iako je član Demokratskih socijalista Amerike, istaknuo je da vodi vlastitu politiku i ne podržava sve stavove pokreta, poput ukidanja obaveznih zatvorskih kazni za pojedina kaznena djela ili smanjenja policijskog proračuna.
Prvi muslimanski gradonačelnik New Yorka
U završnim tjednima kampanje, koje su obilježile antimuslimanske poruke, Mamdani se otvoreno pozivao na svoju vjeru.
Ispred džamije u Bronxu govorio je o "poniženjima" s kojima se muslimani u New Yorku suočavaju i obećao da će još snažnije prigrliti svoj identitet.
"Neću mijenjati tko sam, što jedem ni vjeru kojom se ponosim“, rekao je. "Ali promijenit ću jedno - više se neću skrivati u sjeni. Pronaći ću sebe na svjetlu."
Poznata majka redateljica
Mamdani je rođen u Kampali, u Ugandi, roditeljima indijskog podrijetla. Američko državljanstvo stekao je 2018., ubrzo nakon završetka fakulteta.
Kratko je živio s obitelji u Cape Townu, u Južnoj Africi, a u New York se preselio s 7 godina.
Njegova majka, Mira Nair, poznata je filmska redateljica, autorica filmova Monsoon Wedding, The Namesake i Mississippi Masala. Otac, Mahmood Mamdani, profesor je antropologije na Sveučilištu Columbia.
Ove se godine oženio sirijsko-američkom umjetnicom Ramom Duwaji, koju je upoznao preko aplikacije Hinge. Par živi u četvrti Astoria u Queensu.
Od repera do političara
Mamdani je pohađao Bronx High School of Science, gdje je osnovao prvi školski kriket tim. Diplomirao je 2014. na koledžu Bowdoin u saveznoj državi Maine, smjer afričke studije, i ondje osnovao udrugu Students for Justice in Palestine.
Radio je kao savjetnik za sprječavanje ovrha u Queensu, pomažući obiteljima da izbjegnu deložaciju - posao koji ga je potaknuo na ulazak u politiku.
Bio je i aktivan u hip-hop sceni pod umjetničkim imenom Young Cardamom, kasnije Mr. Cardamom. Tijekom prve političke kampanje opisao se kao "reper s B-liste".
Početak političke karijere
Svoju političku karijeru započeo je volontiranjem u kampanjama demokratskih kandidata u Queensu i Brooklynu.
Godine 2020. izabran je u njujoršku skupštinu, pobijedivši dugogodišnjeg demokratskog zastupnika. Od tada je dva puta uvjerljivo reizabran.
Najveći uspjeh mu je bio pilot-projekt koji je omogućio besplatnu vožnju gradskim autobusima tijekom godinu dana. Predložio je i zakon kojim bi se zabranilo nevladinim organizacijama da "neovlašteno podupiru izraelske naseljeničke aktivnosti".
Protivnici, osobito Cuomo, tvrdili su da je "nepripremljen“ za vođenje najvećeg američkog grada, no Mamdani je to pretvorio u prednost: "Ponosan sam što nemam Cuomovo iskustvo korupcije, skandala i sramote."
Viralni videi i kampanja
Njegovi promotivni videi, često s humorističnim referencama na Bollywood i indijsko nasljeđe, privukli su pažnju šire javnosti.
Na Novu godinu skočio je u ledeno more kod Coney Islanda u odijelu kako bi simbolično najavio "zamrzavanje stanarina".
Njegovi televizijski spotovi prikazivali su se tijekom popularnih emisija poput The Golden Bachelor, Survivor i utakmica New York Knicksa.
Pristalica Palestine
Mamdani je dugogodišnji zagovornik palestinskih prava i tijekom kampanje nije ublažio kritiku izraelske politike, što se u njujorškoj politici smatra vrlo osjetljivom temom.
Optužio je izraelsku vladu za genocid nad Palestincima u Gazi i izjavio da bi Izrael trebao biti „država jednakih prava za sve“, a ne „židovska država“.
Zbog toga su ga protivnici, uključujući Cuoma, optuživali da „potpiruje antisemitizam“.
U pobjedničkom govoru poručio je da će gradska uprava pod njegovim vodstvom „stajati protiv antisemitizma“.
