znakovita poruka

Trump u tri riječi odgovorio na Mamdanijev govor

N1 Info
05. stu. 2025. 08:54
donald trump -reuters
REUTERS/Elizabeth Frantz

U New Yorku je Zohran Mamdani, 34-godišnji demokratski socijalist, pobijedio u utrci za gradonačelnika, okončavši meteorski i neočekivani uspon od malo poznatog državnog zastupnika do jedne od najvidljivijih demokratskih osoba u zemlji. U svom pobjedničkom govoru obratio se izravno Donaldu Trumpu, s kojim se već mjesecima javno sukobljava.

Svako jutro budit ću se s jednom svrhom - učiniti ovaj grad boljim za vas nego što je bio dan prije", poručio je Mamdani u pobjedničkom govoru pa se obratio američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.

"Znam da gledaš, pojačaj zvuk“, rekao je.

Trump je ubrzo reagirao na svojem profilu na društvenoj mreži Truth Social, objavivši kratku, ali znakovitu poruku: “...I tako počinje!"

Naime, Trump je ranije zaprijetio da će uskratiti savezna sredstva New Yorku ako Mamdani pobijedi na izborima za gradonačelnika te je pozvao njujorške Židove da glasaju protiv njega, kandidata krajnje lijevog krila Demokratske stranke.

Teme
Donald Trump Zohran Mamdani

