rusija napreduje
Nova ruska taktika predstavlja ozbiljnu prijetnju za Ukrajinu ove zime
Ruski modificirani dronovi sve češće probijaju ukrajinsku protuzračnu obranu, ciljajući energetske objekte ključne za opskrbu električnom energijom i grijanjem
Rusija je pojačala napade dronovima i projektilima. Ukrajinska energetska mreža pod najvećim pritiskom do sada, piše Al Jazeera.
Jedan od posljednjih napada bio je kirurški precizan: uništen je ogroman transformator u glavnoj toplinskoj elektrani u Kijevu.
„Ništa nije ostalo za popravak“, rekao je Mykola Svyrydenko, stanovnik u blizini Toplane 5, goleme građevine iz sovjetskog doba koja opskrbljuje strujom i toplinom stotine tisuća Kijevljana.
Napad se dogodio 10. listopada u zoru, a vlasti su priopćile da je 465 dronova i 32 projektila pogodilo više ukrajinskih gradova.
„Ovo nije prvi put da je elektrana pogođena“, rekao je drugi stanovnik, Artyom Gavrilenko, ispred svoje petokatnice.
Nova faza ruske kampanje
Od zime 2022. Rusija sustavno napada ukrajinsku energetsku infrastrukturu, pokušavajući zemlju ostaviti bez struje i grijanja. Najnoviji udar na kijevsku toplanu označava novu fazu ruskog rata protiv ukrajinskog elektroenergetskog sustava, uključujući plinska postrojenja, cjevovode i podzemna skladišta.
Nakon napada 10. listopada, većina Kijeva – grada s gotovo četiri milijuna stanovnika – ostala je bez struje i vode. Grad su preplavili dizel i benzinski generatori, dok su stanovnici trošili posljednje zalihe energije iz prijenosnih baterija.
Za prvi put od početka invazije, jedna od linija kijevskog metroa prestala je raditi na nekoliko sati, što je izazvalo kolaps prometa preko mostova na rijeci Dnjepar.
Ukrajinski ministar energetike Mykola Kolesnik potvrdio je da Rusija sada namjerno napada plinska postrojenja, a samo početkom listopada zabilježeno je više od šest takvih napada.
„Neprijatelj neće stati“, rekao je, najavljujući povećanje uvoza plina iz Europe.
Novi dronovi i rakete smanjuju učinkovitost obrane
Prema analizi londonskog Centra za informacijsku otpornost, Rusija je modificirala svoje dronove da lete brže, više i pod oštrijim kutovima – što ih čini gotovo nemogućima za presretanje.
Rakete su, pak, nadograđene softverskim promjenama koje im omogućuju nepredvidive putanje, čime zbunjuju zapadne sustave protuzračne obrane poput Patriota.
Zbog toga je stopa presretanja projektila pala s 37 posto u kolovozu na samo 6 posto u rujnu, navodi se u izvješću.
Posljedice su razorne:
– 28. kolovoza ruske rakete oštetile su tvornicu Bayraktar dronova u istočnom dijelu Kijeva, a dvije su pogodile stambenu zgradu, odsjekavši joj dva kata. Poginule su 22 osobe, među njima četvero djece, a deseci su ranjeni.
Korupcija i kašnjenje u zaštiti infrastrukture
Situaciju dodatno pogoršava korupcija. U kolovozu su ukrajinske agencije razotkrile veliku aferu u kojoj su dužnosnici i pripadnici Nacionalne garde umjetno povećavali troškove anti-dron sustava do 30 %. Četiri osobe su uhićene.
„Mora postojati potpuna i pravedna odgovornost“, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u video obraćanju.
Analitičari tvrde da slučaj pokazuje kako Ukrajina nije dovoljno zaštitila energetsku mrežu, iako je izložena napadima već tri godine.
„Umjesto da infrastrukturu premjeste pod zemlju, okružili su je vrećama pijeska i pronevjerili sredstva na besmislene, ali skupe ‘presretače dronova’“, rekao je Nikolaj Mitrohin sa Sveučilišta u Bremenu.
Teška zima pred Ukrajinom
Inženjeri državnih energetskih poduzeća upozoravaju da je sustav blizu kolapsa.
„S obzirom na razinu razaranja, teško da ćemo moći popraviti ono što je uništeno“, rekao je jedan od njih, koji je želio ostati anoniman.
Meteorolozi predviđaju izrazito hladnu zimu s obilnim snijegom, a ruski napadi imaju jasan cilj – ostaviti milijune civila bez grijanja i struje. Stanovnici Kijeva već se pripremaju: kupuju gorivo, prijenosne baterije, lampe i plinske grijalice, pa čak i drvene peći unatoč zabrani.
„Putin nas ovaj put neće zateći nespremne kao prije tri godine“, rekla je Olena Korotych, majka dvoje djece.
U blizini oštećene toplane, migrant iz Tadžikistana Arslan Atamuradov sada koristi plinske boce za napajanje svog kioska s hranom.
„Sve radimo na plin – inače bi nam troškovi bili dvostruko veći“, rekao je.
Analitičari upozoravaju da je ruska promjena taktike – kombinacija tehnoloških prilagodbi, psihološkog pritiska i udaraca po civilnoj infrastrukturi – najteži izazov za Ukrajinu dosad, osobito uoči nadolazeće zime.
