Meksiko najavio pomoć Kubi unatoč Trumpovim prijetnjama carinama

Sheinbaum je rekla da nije razgovarala o situaciji na Kubi s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji je zemljama koje šalju naftu na Kubu zaprijetio dodatnim carinama. Meksiko je jedan od najvećih dobavljača nafte toj državi, kojom vlada Komunistička partija, ali je i veoma važan trgovinski partner Sjedinjenih Država.