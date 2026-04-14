Meloni: Italija obustavlja obrambeni sporazum s Izraelom

Talijanska premijerka Giorgia Meloni objavila je da obustavlja obrambeni sporazum Italije s Izraelom.
"S obzirom na trenutnu situaciju, vlada je odlučila obustaviti automatsko obnavljanje obrambenog sporazuma s Izraelom", rekla je na marginama događaja u Veroni, prema talijanskoj novinskoj agenciji Ansa, bez navođenja daljnjih detalja.
Talijanske novine Corriere della Sera izvijestile su da je sporazum, prvi put pokrenut 2005. i automatski obnavljan svakih pet godina, osmišljen kako bi se promicali trgovinski sporazumi između Italije i Izraela, posebno u obrambenom sektoru, te kako bi se olakšala vojna istraživanja i razvoj.
U daljnjim komentarima, Meloni je odgovorila na kritike Donalda Trumpa na njegovoj aplikaciji Truth Social protiv pape Lava XIV.. Meloni je ponovila da su takve izjave "neprihvatljive", dodajući: "Izrazila sam i nastavljam izražavati svoju solidarnost s papom Lavom", prenosi Guardian.
