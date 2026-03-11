Meloni žestoko kritizira američko-izraelski napad na Iran: "Ovo je dio opasnog trenda"

Talijanska premijerka Giorgia Meloni u srijedu je dosad najžešće kritizirala američko-izraelski napad na Iran opisavši ga kao dio rastućeg i opasnog trenda intervencija "izvan okvira međunarodnog prava".
Njezina izjava u parlamentu uslijedila je nakon opetovanih optužbi oporbe da je njezina vlada desnog centra preblaga prema svojim saveznicima.
Većina eurpskih država, uz izuzetak Španjolske, nije izravno kritizirala američko-izraelske napade nego je uglavnom pozivala na suzdržavanje od sukoba.
Meloni, bliska s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, također je rekla da se Iran ne smije domoći nuklearnog oružja jer bi to značilo kraj međunarodnog sporazuma o neširenju nuklearnog oružja s "dramatičnim posljedicama na globalnu sigurnost".
Obraćajući se zastupnicima, Meloni je rat na Bliskom istoku usporedila s ruskom invazijom na Ukrajinu 2022.
"U kontekstu strukturalne krize međunarodnog sustava u kojoj prijetnje postaju sve strašnije a jednostrane intervencije izvan međunarodnog prava sve učestalije, onda u to moramo smjestiti američku i izraelsku intervenciju protiv iranskog režima", rekla je Meloni.
Dodala je da Rim daje zaljevskim zemljama proturaketne sustave radi zaštite od iranskih protunapada.
"Ne radimo to samo zbog toga što su to prijateljski narodi i strateški partneri Italije, nego i zato što su u tom području deseci tisuća talijanskih državljana koje moramo zaštititi, a da ne spominjem to što je u Zaljevu oko 2000 talijanskih vojnika", istaknula je Meloni.
