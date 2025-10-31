Milanović danas kod Pape. Pozvat će ga u Hrvatsku

Ta je inkunabula prva europska knjiga koja nije tiskana latiničnim slovima, već na hrvatskome jeziku i pismu. Datum njezina tiska izabran je i za Dan Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Za­grebu, 22. veljače, a i za logotip te institucije odabrano je slovo uglate glagoljice 'Iže' preuzeto upravo iz Misala.