Milanović: Prijetnje ruskim napadom na Europu su Carevo novo ruho

Upozorenja o budućim ruskim napadima na Europu podsjećaju na Andersonovo "Carevo novo ruho", rekao je u četvrtak crnogorskim politolozima predsjednik Zoran Milanović, kazavši da Rusija nema vojnika ni za osvajanje Ukrajine.

Milanović je drugog dana svog službenog posjeta Podgorici na Fakultetu političkih znanosti s crnogorskim kolegom Jakovom Milatovićem predavao na temu ‘Proširenje Europske unije kao geopolitički imperativ’.

U sklopu predavanja čiji je naslov Milanović opisao „haushoferovskim i mackinderovskim”, referirajući se na Nijemca i Britanca smatranima začetnicima geopolitičke misli, 38-godišnji crnogorski predsjednik rekao je da njegova zemlja ima „ambiciozan, ali realan” cilj članstva u EU-u do 2028. godine.

„Naše pridruživanje bilo bi dobar primjer svima drugima u regiji, da se vidi svjetlo na kraju tunelu, da je proces živ”, rekao je Milatović.

Milanović: Hrvati u Crnoj Gori u najnormalnijoj situaciji od svih hrvatskih zajednica

Hrvatski predsjednik upozorio je Crnogorce da na tom putu moraju „čuvati samopoštovanje” jer im je država „najvrednije što imaju”.

„Nemojte dopustiti nikada da se zbog previše pokazane želje dovedete u situaciju emocionalne ili bilo koje druge ucjene od strane ‘providera’, onoga od kojih nešto očekujete”, rekao je Milanović.

Orao i svinja

Kao i dan ranije na konferenciji za medije nakon susreta s Milatovićem, hrvatski predsjednik je podsjetio na pjesmu o orlu i svinji crnogorskog pjesnika i vladara Petra Petrovića Njegoša i usporedio ih s europskim pregovorima.

U njoj svinja, „jedna od najinteligentnijih životinja”, poziva slobodnog orla da se preda ljudima i poput nje živi obilato. Ptica joj odgovara da će komfor njezine nastambe završiti ‘maljugom po ciku’ kad se dovoljno udeblja.

Hrvatski predsjednik u Njegoševoj pjesmi vidi za države korisnu metaforu o ravnoteži između „nezavisnosti” orla i „praktičnosti” svinje.

Dio crnogorskih medija kritizirao je, pak, svoga predsjednika jer nije znao za tu pjesmu najvećeg crnogorskog predsjednika.

„U svakom slučaju, sreća što nam je u goste došao dobro obrazovani i Njegošem impresionirani predsjednik Hrvatske. Šteta zbog našeg predsjednika što Zoran Milanović ne ostaje duže u Crnoj Gori”, napisao je crnogorski portal Antena M.

Rusija nema dovoljno vojnika

Studenti političkih znanosti potom su postavljali pitanja dvojici predsjednika. Jedno od njih bilo je vezano za Rusiju.

Milanović je rekao da se dio zemalja sprema za ruski napad iako je to „zazivanje opasnosti koje nema”.

„Ja to ne vidim, i dok ne vidim ne mogu postati dio tog zbora koji pjeva tu priču”, rekao je Milanović, pa dodao da on to ima obavezu reći, kao netko tko ima najblaže rečeno „hladan odnos prema Rusima”.

Naglasio je da ne postoji opasnost od napada Rusije između ostalog i jer je ta zemlja u demografskoj krizi.

„S kojom vojskom? Tamo nema mladih muškaraca, nema ih dovoljno ni da pometu Ukrajinu u tri godine, kako će Poljsku?”.

Cijela ta priča, zaključio je Milanović, podsjeća na priču danskog pisca Hansa Christiana Andersena o Carevom novom ruhu te da se konačno treba reći da je car „gol i ružan”.

Milanović je u svom govoru kritizirao predsjednici EK Ursulu von der Leyen, kazavši da je na svoju funkciju stigla kao „izbor Angele Merkel” dogovorom političkih frakcija, „nikad izabrana ni od koga”.

Oglasio se Milanović: Hrvatski vojnik neće ići u Ukrajinu ni u kojem aranžmanu! Vidim da tako razmišljaju i neki Plenkovićevi ministri

EK je početkom ožujka na stol stavila prijedlog o mobilizaciji gotovo 800 milijardi eura kroz veća izdvajanja država i novo zajedničko zaduživanje EU-a od 150 milijardi eura u svrhu obrane.

Milanović je u četvrtak rekao da „neka neizabrana top činovnica” bez „ozbiljnih konzultacija” s ikime tvrdi da će EU trošiti 800 milijardi na obranu.

„Odakle joj taj broj, s kim se savjetovala, kod kojeg je astrologa bila, tko će to štampati?”, pita se hrvatski predsjednik.

‘Savez’ Hrvatske, Albanije i Kosova

Jednog od studenata zanimalo je mišljenje hrvatskog predsjednika o vojnom memorandumu o suradnji koji su sredinom mjeseca potpisale Hrvatska, Albanija i Kosovo, a naišao je na žestoke kritike srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.

Ministar obrane Ivan Anušić tada je rekao da je cilj tog sporazuma „jačanje regionalne stabilnosti i unaprjeđenje interoperabilnosti” vojski triju država, a premijer Andrej Plenković da nije prijetnja nikome.

“To nije savez”, rekao je Milanović. “To je jedno pokazivanje koje je u politici legitimno. Srbiji se nije dopalo, a predsjedniku Vučiću je poslužilo kao razlog ili izgovor za neke unutarnjopolitičke poteze”

Radi se memorandumu koji „nema nikakvih praktičnih konzekvenci i u pravnom smislu nema baš nikakvu težinu nego je gesta dobre volje”.

To „nije međunarodni ugovor ni prema hrvatskom zakonu o međunarodnim ugovorima”, zaključio je.

Velik suficit Hrvatske

Milanović se ranije u četvrtak sastao s hrvatskom zajednicom u Crnoj Gori, poručivši da je njihov manjinski status „najstabilniji” kod Hrvatskoj susjednih zemalja. Kasnije je održao zatvoreni sastanak s članovima Hrvatsko-crnogorskog poslovnog kluba. Iz ureda predsjednika priopćeno je da se tamo razgovaralo o „jačanju gospodarske suradnje između dviju zemalja koja je i sada značajna jer je robna razmjena između Hrvatske i Crne Gore 2024. iznosila 382,8 milijuna eura, pri čemu Hrvatska ima značajan suficit”.

„Izvoz iz Republike Hrvatske porastao je za 7,8 posto te je iznosio 373,6 milijuna eura, dok je uvoz iz Crne Gore u Hrvatsku porastao za 13,2 posto te je iznosio 9,2 milijuna eura. Hrvatska je ostvarila suficit u robnoj razmjeni s Crnom Gorom u iznosu od 364,4 milijuna eura”, stoji u priopćenju.

Crna Gora je važan trgovinski partner Hrvatske jer je 1,6 posto hrvatskog izvoza namijenjen upravo Crnoj Gori, priopćio je Milanovićev ured.

