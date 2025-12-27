Oglas

granični sukob

Mir na jugoistoku Azije: Tajland i Kambodža dogovorili trenutni prekid vatre

author
Hina
|
27. pro. 2025. 08:08
Tajland
AGENCE KAMPUCHEA PRESSE (AKP) / AFP

Tajland i Kambodža u subotu su dogovorili "trenutni prekid vatre" u graničnom sukobu u kojem je u tri tjedna poginulo najmanje 47 ljudi, a gotovo milijun ih je raseljeno, navodi se u zajedničkoj izjavi koju je AFP dobio od kambodžanske strane.

Oglas

"Obje strane pristaju na trenutni prekid vatre koji stupa na snagu potpisivanjem ove zajedničke izjave, s učinkom od 12:00 sati (po lokalnom vremenu) 27. prosinca 2025.", navodi se u dokumentu koji su potpisali ministri obrane dviju zemalja jugoistočne Azije.

"Obje strane pristaju da će dopustiti civilima koji žive u pogođenim pograničnim područjima da se što prije vrate kući, bez prepreka, u sigurnosti i dostojanstvu", dodaje se u zajedničkoj izjavi.

U tekstu se također spominje zamrzavanje vojnih položaja, razminiranje pograničnih područja, policijska suradnja u borbi protiv kibernetičkog kriminala, a Bangkok će osloboditi i 18 kambodžanskih vojnika nakon 72-satnog prekida vatre.

Prema posljednjim službenim podacima, u protekla tri tjedna ubijeno je ukupno 47 ljudi: 26 na tajlandskoj i 21 na kambodžanskoj strani.

Te dvije zemlje imaju dugogodišnji spor oko razgraničenja svoje granice duge 800 kilometara, uspostavljene tijekom francuskog kolonijalnog razdoblja.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
bangkok kambodža prekid vatre tajland

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ