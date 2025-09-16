Credit Eyad BABA / AFP

Istražna komisija UN-a tvrdi da je Izrael počinio genocid nad Palestincima u Gazi. Ovo je prvi put da je takva optužba javno iznesena od strane tijela UN-a, a vjerojatno će izazvati bijes izraelske vlade. Izrael počinjava genocid u Gazi, navodi komisija osnovana od strane Ujedinjenih naroda.

Podijeli

Oglas

U izvješću se tvrdi kako je "jasno da postoji namjera uništiti Palestince u Gazi" te se ističe da postupci Izraela ispunjavaju kriterije propisane za definiranje genocida, prenosi SkyNews.

To je prvi put da je tako eksplozivna optužba javno iznesena od strane bilo kojeg tijela UN-a, a vjerojatno će izazvati bijes izraelske vlade. Izrael nije surađivao u istrazi i dugo tvrdi da je komisija pristrana i neprimjerena svrsi.

Optužbu za genocid iznosi Neovisna međunarodna istražna komisija UN-a za Okupirani palestinski teritorij.

Izrael počinio četiri od pet djela navedenih u Konvenciji o genocidu



Komisija, koja proučava postupanje Izraela od napada Hamasa 7. listopada 2023., zaključila je da je Izrael počinio četiri od pet djela navedenih u Konvenciji o genocidu.



Navodi se da Izrael ubija Palestince ili ih prisiljava živjeti u nehumanim uvjetima koji su doveli do smrti;

da uzrokuje ozbiljnu tjelesnu ili duševnu štetu, uključujući kroz mučenje, raseljavanje i seksualne zločine;

da namjerno nameće nehumane uvjete

te, četvrto, da nameće mjere s namjerom sprječavanja rađanja.

Ova posljednja tvrdnja povezuje se s napadom na IVF kliniku Al-Basma, za koji komisija tvrdi da je uništio oko 4.000 embrija i dodatnih 1.000 uzoraka sperme.

U izvješću se tvrdi da je Izrael "grubo“ ignorirao "brojna upozorenja“ o humanitarnoj krizi u Gazi te da je namjerno "krenuo u uništavanje zdravstvenog sustava u Gazi“.

Također se navodi da su pripadnici izraelskih oružanih snaga počinili seksualno i rodno utemeljeno nasilje, uključujući "silovanje i seksualizirano mučenje", kao dio "obrasca kolektivnog kažnjavanja", te se optužuju izraelske snage da su namjerno ciljale neku djecu "s namjerom da ih ubiju", prenosi SkyNews.

Prvi put da je bilo koje tijelo UN-a donijelo konačnu ocjenu



Iako su druga tijela i osoblje UN-a ranije povezivali Izraelove postupke s optužbama za genocid, ovo je prvi put da je bilo koje tijelo UN-a ustvrdilo da je donijelo konačnu ocjenu.

"Odgovornost za ove zločine leži na izraelskim vlastima na najvišim razinama", izjavila je Navi Pillay, predsjednica komisije.

U izvješću se zaključuje da su "izraelski predsjednik Isaac Herzog, premijer Benjamin Netanyahu i tadašnji ministar obrane Yoav Gallant poticali počinjenje genocida".

Vjeruje se da je dosad poginulo gotovo 65.000 ljudi, prema podacima koje je prikupilo ministarstvo zdravstva u Gazi. U toj se brojci ne razlikuju civili i borci.

Komisija tvrdi da većinu čine žene, djeca i starije osobe. Komisija kaže da sada razmatra dodatne dokaze protiv drugih osoba optuženih za poticanje genocida.

Izrael odbacuje optužbu tijela UN-a za genocid

Izrael je poručio da se izvješće oslanja "u potpunosti na Hamasove neistine, koje drugi peru i ponavljaju". Te su "fabricirane tvrdnje" već "temeljito opovrgnute", dodaje se, pozivajući se na studiju think tanka Begin-Sadat Center for Strategic Studies.

Optužio je trojicu autora izvješća da su Hamasovi posrednici (proxies), iako za to nije pružio dokaze.

"U oštroj suprotnosti s lažima u izvješću, Hamas je taj koji je pokušao počiniti genocid u Izraelu, ubivši 1.200 ljudi, silujući žene, spaljujući obitelji žive i otvoreno proglašavajući cilj ubijanja svakog Židova", dodaje se.

"Izrael kategorički odbacuje ovo iskrivljeno i lažno izvješće te poziva na trenutačno ukidanje ove istražne komisije."