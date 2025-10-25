ŠEST KORAKA
Evo što najuspješniji i najbogatiji ljudi na svijetu rade svako jutro - nije baš lako
Najuspješniji ljudi imaju jutarnje rutine koje ih, kako oni tvrde, pripremaju za uspjeh. Podaci pokazuju da način na koji započnete dan može snažno utjecati na vašu energiju, kreativnost i sreću.
Oglas
Arthur Brooks, profesor na Harvardu koji predaje predmet o upravljanju srećom i autor kolumne o sreći za časopis "The Atlantic“, osmislio je niz jutarnjih navika između kojih svakog dana bira, ovisno o raspoloženju i potrebama, kako bi podigao svoje raspoloženje i održao dobar tonus tijekom dana.
"Sve što sam naučio iz bihevioralne znanosti i biologije iskoristio sam da sastavim jutarnji protokol koji doprinosi mom blagostanju,“ rekao je Brooks u svom podcastu Office Hours with Arthur Brooks, prenosi nova.rs.
Evo kako izgleda njegova jutarnja rutina i što, prema njemu, svatko može učiniti da bi započeo dan na najbolji mogući način.
Šest koraka jutarnje rutine Arthura Brooksa
Kako bi spriječio da ga negativne emocije obuzmu, Brooks je stvorio svoju šestostupanjsku jutarnju rutinu:
- Ustajanje prije zore
Prema istraživanjima, ustajanje prije izlaska sunca može poboljšati kreativnost, koncentraciju i pamćenje. Brooks se svakog dana budi oko 4:30 ujutro i kaže da mu je to značajno popravilo mentalno zdravlje.
- Tjelesna aktivnost
„Petnaest minuta nakon buđenja već sam u teretani,“ kaže Brooks, koji ima vlastitu kućnu teretanu. Vježba sat vremena dnevno, sedam dana u tjednu, naizmjenično kombinirajući kardio i trening snage.
- Duhovni mir
U duhu prakse Dalaj Lame, Brooks svako jutro provodi svoju verziju analitičke meditacije. Ponekad ide na misu, a ponekad se moli u automobilu, što naziva "kalibriranjem duše“. Dodaje da ljudi koji nisu religiozni mogu postići sličan učinak ako svakog jutra pišu dnevnik 20 do 30 minuta.
- Odgoda prve kave
"Obožavam kavu, ali ne pijem je čim ustanem,“ kaže Brooks. "Prvu šalicu popijem tek oko 7:30.“ Ova navika, tvrdi on, sprječava popodnevni pad energije koji se često javlja oko tri sata.
- Proteinski doručak
Brooks svakog dana unosi između 175 i 200 grama proteina, a oko 60 grama dobiva već uz doručak. Jede nemasni grčki jogurt bez okusa, s dodatkom proteina sirutke, oraha i bobičastog voća.
- Ulazak u stanje fokusa
Umjesto da energiju jutarnje rutine potroši na e-mailove, pozive ili vijesti, Brooks odmah počinje s najvažnijim dijelom posla. "Tada mogu postići oko dva sata iznimno kvalitetnog i kreativnog rada. Nakon toga ostajem fokusiran i produktivan cijeli dan,“ objašnjava on.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas