Morali eutanizirati cijeli čopor vukova jer su se okrenuli jedni protiv drugih

Park divljih životinja na jugoistoku Engleske eutanazirao je cijeli čopor vukova nakon što se narušila njihova hijerarhija, što je dovelo do sve većih sukoba među njima.
Čopor od pet vukova uspavan je nakon što su tri jedinke zadobile ozljede opasne po život uslijed pojačanog međusobnog nasilja, objavio je Wildwood Trust u priopćenju, piše CNN.
Nakon što druge intervencije nisu uspjele zaustaviti borbe, te nakon konzultacija između iskusnih čuvara životinja i veterinarskih stručnjaka, park, smješten nedaleko od grada Canterburyja, odlučio je eutanazirati vukove – Odina, Nunu, Minimusa, Tiberiusa i Maximusa – kako bi spriječio daljnju patnju, navode iz Parka.
Wildwood Trust brine o vukovima više od 25 godina.
„Naši čuvari iznimno brinu o tim životinjama i učinili su sve što su mogli kako bi pronašli rješenje“, rekao je Paul Whitfield, glavni direktor Wildwood Trusta.
„Vukovi su izrazito društvene životinje koje žive u složenim obiteljskim strukturama, a kada se ta dinamika naruši, sukobi i odbacivanje mogu se pojačati. U ovom slučaju to je dovelo do trajnih problema s dobrobiti i neprihvatljivog rizika od ozbiljnih ozljeda“, dodao je.
„Eutanazija se nikada ne donosi olako, ali u odgovornoj skrbi o životinjama ponekad može biti najhumanija opcija kada se dobrobit više ne može osigurati“, istaknuo je Whitfield.
Teška odluka
„Ova odluka bila je krajnja mjera, s dobrobiti životinja kao prioritetom“, rekao je.
„Izuzetno je teška, ali je u konačnici bila ispravna kako bi se spriječila daljnja patnja.“
Budući da vukovi žive u snažnim vezama unutar čopora, njihovo držanje u izolaciji ili dugotrajno razdvajanje stvorilo bi dodatne probleme za njihovu dobrobit, navodi park.
Smještanje vukova u druge čopore također nije bilo opcija jer bi to moglo dovesti do novih sukoba i ozljeda ili narušavanja drugih čopora.
„Slomljena srca“
U objavi na Instagramu u četvrtak, tim Trusta naveo je da je rezervat bio zatvoren tijekom eutanazije te da su svi zaposlenici „slomljenih srca“.
„Ova odluka donesena je s velikom pažnjom i tek nakon opsežnih konzultacija s vodećim stručnjacima za vukove iz cijele Europe, iskusnim veterinarskim profesionalcima te neovisne etičke procjene“, dodali su iz Parka.
