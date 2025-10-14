Moskva optužila Hodorkovskog za stvaranje "terorističke organizacije". I Kasparov meta FSB-a

Ruska Federalna sigurnosna služba (FSB) u utorak je priopćila da je otvorila kazneni postupak protiv kritičara Kremlja Mihaila Hodorkovskog koji je u egzilu, optužujući ga za stvaranje "terorističke organizacije" i planiranje nasilnog preuzimanja vlasti.
FSB je podijelio da istražuje još više od 20 osoba u okviru tog slučaja, uključujući istaknutog disidenta Vladimira Kara-Murzu, bivšeg svjetskog prvaka u šahu Garryja Kasparova, bivšeg premijera Mihaila Kasjanova te prominentne ekonomiste Sergeja Aleksašenka i Sergeja Gurijeva.
Do poteza je došlo manje od dva tjedna nakon što je Parlamentarna skupština Vijeća Europe, koja djeluje kao forum za ljudska prava zastupnika iz 46 europskih zemalja, objavila da stvara "platformu za dijalog" s ruskim demokratskim snagama u egzilu.
FSB je u izjavi naveo da Hodorkovski to predstavlja kao oporbenu rusku vladu u egzilu. Također ga je optužio da financira ukrajinske paravojne jedinice kako bi ih iskoristio za pokušaj preuzimanja vlasti.
Hodorkovski optužbe poriče, nazvavši taj kazneni slučaj znakom da Kremlj inicijativu Vijeća Europe vidi kao "velik problem".
"Odatle ti novi slučajevi 'preuzimanja vlasti', laži o 'regrutiranju' i 'naoružavanju ukrajinske vojske'", objavio je na Telegramu.
Rusija je napustila Vijeće Europe 2022. godine, ionako suočena s izbacivanjem zbog invazije na Ukrajinu.
Slučaj vjerojatno neće mnogo nova donijeti ovim Rusima koji ionako već žive u inozemstvu i već ih čeka mogućnost uhićenja ako se vrate u domovinu.
