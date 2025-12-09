Može li Trumpova administracija zaustaviti tijek povijesti?

"A svakodnevno, “domorodni” Amerikanci vide da su u mnogim velikim gradovima većina onih koji krpaju rupe na cestama, rade građevinske poslove, uređuju okoliš, kose travnjake i farbaju kuće — imigranti. Pogled na njihov rad u 7 ujutro, na kiši i hladnoći, pokazuje da su marljivi; a većina onih koji žele doći ovamo, bilo da bježe od progona ili žele ostvariti san o ekonomskoj prilici ili obrazovanju, skloni su riziku i u određenom smislu hrabri. Nije lako napustiti dom. Kao što nisu svi u svijetu poduzetnici, ili talentirani pjevači i plesači, tako ni nije svatko “stvoren” za migraciju."