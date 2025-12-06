Kult tradicije.

„Dovoljno je pogledati program svakog fašističkog pokreta da bi se pronašli veliki tradicionalistički mislioci. Nacistička gnoza hranila se tradicionalističkim, sinkretističkim, okultnim elementima.“

Odbacivanje modernizma.

„Prosvjetiteljstvo, Doba razuma, smatra se početkom modernog izopačenja. U tom smislu ur-fašizam može se definirati kao iracionalizam.“

Kult djelovanja radi djelovanja.

„Budući da je djelovanje samo po sebi lijepo, ono se mora poduzeti prije ili bez ikakvog promišljanja. Misliti znači biti kastriran.“

Neslaganje je izdaja.

„Kritički duh pravi razlike, a razlikovati znači biti moderan. U modernoj kulturi znanstvena zajednica cijeni neslaganje kao način unapređenja znanja.“

Strah od različitosti.

„Prva privlačnost fašističkog ili prerano fašističkog pokreta jest poziv protiv uljeza. Stoga je ur-fašizam po definiciji rasistički.“

Pozivanje na društveno nezadovoljstvo.

„Jedno od tipičnih obilježja povijesnog fašizma bilo je pozivanje na frustriranu srednju klasu, klasu koja pati zbog ekonomske krize ili osjećaja političkog poniženja i koju plaši pritisak nižih društvenih skupina.“

Opsesija zavjerom.

„U korijenu ur-fašističke psihologije nalazi se opsesija zavjerom, po mogućnosti međunarodnom. Sljedba se mora osjećati opkoljeno.“

Neprijatelj je istodobno jak i slab.

„Kontinuiranim retoričkim pomicanjem fokusa neprijatelji su u isto vrijeme previše jaki i preslabi.“

Pacifizam je trgovanje s neprijateljem.

„Za ur-fašizam ne postoji borba za opstanak, nego se život živi radi borbe.“

Prezir prema slabima.

„Elitizam je tipičan aspekt svake reakcionarne ideologije.“

Svi su odgajani da postanu heroji.

„U ur-fašističkoj ideologiji herojstvo je norma. Ovaj kult herojstva usko je povezan s kultom smrti.“

Mačizam i oružje.

„Mačizam podrazumijeva i prezir prema ženama te netrpeljivost i osudu nestandardnih seksualnih navika, od čednosti do homoseksualnosti.“

Selektivni populizam.

„U našoj budućnosti postoji televizijski ili internetski populizam u kojem se emocionalni odgovor odabrane skupine građana može predstaviti i prihvatiti kao Glas naroda.“

Ur-fašizam govori ‘neologizmom’.

„Sve nacističke i fašističke školske knjige koristile su osiromašen rječnik i elementarnu sintaksu kako bi ograničile instrumente za složeno i kritičko razmišljanje.“

