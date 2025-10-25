Nakon krađe dragulja, dio nakita prebačen iz Louvrea

Nekoliko dana nakon spektakularne provale u pariški Louvre, dio vrijednog muzejskog nakita prebačen je u Banque de France iz sigurnosnih razloga.
Oglas
Još nije jasno koji su eksponati prebačeni, ali se kaže da su premješteni krunski dragulji izloženi u Galeriji Apollo i drugi nakit.
Premještaj dolazi nakon smjele krađe prošlog vikenda kada je Louvre evakuiran i zatvoren nakon što su četiri maskirana lopova provalila u Galeriju Apollo, gdje su bili preostali francuski krunski dragulji.
Provalili su u dva izložbena ormara i ukrali osam komada nakita koji su nekoć bili u vlasništvu francuskih kraljica i carica, a procijenjena vrijednost im je 88 milijuna eura.
Provala je također izazvala raspravu o sigurnosnim mjerama u muzeju.
Predmeti su pod policijskom pratnjom prevezeni u obližnje trezore francuske središnje banke.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas