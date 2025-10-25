Oglas

nakon spektakularne provale

Nakon krađe dragulja, dio nakita prebačen iz Louvrea

author
Hina
|
25. lis. 2025. 13:20
Louvre Museum
REUTERS/Benoit Tessier

Nekoliko dana nakon spektakularne provale u pariški Louvre, dio vrijednog muzejskog nakita prebačen je u Banque de France iz sigurnosnih razloga.

Još nije jasno koji su eksponati prebačeni, ali se kaže da su premješteni krunski dragulji izloženi u Galeriji Apollo i drugi nakit.

Premještaj dolazi nakon smjele krađe prošlog vikenda kada je Louvre evakuiran i zatvoren nakon što su četiri maskirana lopova provalila u Galeriju Apollo, gdje su bili preostali francuski krunski dragulji.

Provalili su u dva izložbena ormara i ukrali osam komada nakita koji su nekoć bili u vlasništvu francuskih kraljica i carica, a procijenjena vrijednost im je 88 milijuna eura.

Provala je također izazvala raspravu o sigurnosnim mjerama u muzeju.

Predmeti su pod policijskom pratnjom prevezeni u obližnje trezore francuske središnje banke.

Teme
Louvre Pariz

