Pljačka se dogodila 19. listopada oko 9:30, neposredno nakon otvaranja muzeja. Dvojica od četvorice članova bande provalila su u galeriju razbivši prozor koji, prema dostupnim informacijama, nije bio osiguran, prenosi Guardian. U samo nekoliko minuta pomoću rezača metala otvorili su dvije vitrine i odnijeli osam komada dragocjenog nakita.