Viktor Orban: Situacija je ozbiljna. Briselski krugovi žele rat

N1 Info
02. lis. 2025. 09:59
REUTERS / Leonhard Foeger

Premijer Mađarske Viktor Orban objavio je danas na X-u komentar iz Kopenhagena, gdje se održava neformalni sastanak šefova država i vlada EU-a te summit Europske političke zajednice.

"Kopenhagen, drugi dan. Situacija je ozbiljna. Na stolu su otvoreni prijedlozi koji idu u smjeru rata. Žele preusmjeriti sredstva EU-a Ukrajini. Pokušavaju ubrzati pristupanje Ukrajine svim mogućim pravnim trikovima. Žele financirati isporuke oružja. Svi ti prijedlozi jasno pokazuju da briselski krugovi žele rat. Čvrsto ću se držati mađarskog stava, ali ovaj summit također dokazuje da će nadolazeći mjeseci biti obilježeni prijetnjom rata. Trebat ćemo podršku cijele naše političke zajednice i svakog Mađara koji žudi za mirom", napisao je Orban na X-u.

Podsjetimo, u Kopenhagenu su se okupili EU čelnici na razgovorima čije su glavne teme sigurnost i obrana, uključujući obranu od dronova, pomoć Ukrajini i migracije. 

"Europa se nalazi u najtežoj situaciji nakon Drugog svjetskog rata", ocijenila je u srijedu danska premijerka Mette Frederiksen, domaćica neformalnog samita Europske unije.

Danas se očekuje da će deseci europskih čelnika u Kopenhagenu prisustvovati samitu takozvane Europske političke zajednice, foruma čiji je cilj promicati politički dijalog i suradnju izvan 27 članica EU-a.

