Viktor Orban: Situacija je ozbiljna. Briselski krugovi žele rat

"Kopenhagen, drugi dan. Situacija je ozbiljna. Na stolu su otvoreni prijedlozi koji idu u smjeru rata. Žele preusmjeriti sredstva EU-a Ukrajini. Pokušavaju ubrzati pristupanje Ukrajine svim mogućim pravnim trikovima. Žele financirati isporuke oružja. Svi ti prijedlozi jasno pokazuju da briselski krugovi žele rat. Čvrsto ću se držati mađarskog stava, ali ovaj summit također dokazuje da će nadolazeći mjeseci biti obilježeni prijetnjom rata. Trebat ćemo podršku cijele naše političke zajednice i svakog Mađara koji žudi za mirom", napisao je Orban na X-u.