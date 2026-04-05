NATO članica bilježi drastičan pad pokušaja ilegalnog ulaska u zemlju: "Ne gubimo oprez"

Poljska vlada objavila je značajan pad broja pokušaja ilegalnog prelaska granice s Bjelorusijom, ističući učinkovitost svoje migracijske politike i pojačane aktivnosti svojih službi.
Prema Ministarstvu unutarnjih poslova i uprave, u prvom tromjesečju 2026. zabilježeno je samo 158 pokušaja ilegalnog prelaska granice, u usporedbi s čak 3.306 u istom razdoblju 2022. godine. To predstavlja smanjenje od gotovo 96 posto, piše Euronews.
Prema navodima ministarstva, tako značajno poboljšanje rezultat je dosljedne vladine politike i povećanih ulaganja u zaštitu državne granice. Ključnu ulogu odigrale su aktivnosti pripadnika Granične straže, koji svakodnevno osiguravaju istočnu granicu zemlje.
U priopćenju je također naglašena važnost uvedenih zakonskih mjera, uključujući privremenu suspenziju prava na azil. Prema vlastima, taj je mehanizam ranije bio zloupotrebljavan od strane osoba koje su pokušavale ilegalno ući u Poljsku.
Granica s Bjelorusijom i dalje strogo čuvana
Vlada je istaknula da, unatoč vidljivom smanjenju migracijskog pritiska, ne namjerava odustati od daljnjih mjera za jačanje sigurnosti. Ulaganja u graničnu infrastrukturu na dijelu granice s Bjelorusijom se nastavljaju, a privremene kontrole na granicama s Njemačkom i Litvom ostaju na snazi.
„Migracija je pod kontrolom, ali ne gubimo oprez“, poručilo je Ministarstvo unutarnjih poslova, dodajući da je osiguravanje sigurnosti građana i dalje jedan od prioriteta države.
Granica s Bjelorusijom od 2022. godine ima fizičku barijeru u obliku ograde visoke 5,5 metara, na vrhu koje se nalazi bodljikava žica. Također je nadzirana kamerama i drugim elektroničkim uređajima. Unatoč tome, posljednjih godina zabilježeni su nasilni pokušaji prelaska granice od strane skupina migranata, a 6. lipnja 2024. poljski vojnik smrtno je izboden tijekom sukoba na granici.
Pripadnici Granične straže također su u više navrata izvijestili o otkrivanju tunela ispod granice, kroz koje su migranti pokušavali ući u Poljsku i Europsku uniju.
