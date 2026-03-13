Tusk o potezu predsjednika: Poljska je u šoku, pitamo se je li riječ o veleizdaji
U Poljskoj je izbila politička borba nakon što je premijer Donald Tusk u petak poručio da će pristupiti EU sredstvima za obranu u iznosu od 43,7 milijardi eura, unatoč vetu predsjednika Karola Nawrockog na zakon koji bi omogućio korištenje tih sredstava. Predsjednik tvrdi da takva odluka ide protiv poljskog suvereniteta.
Poljski premijer Donald Tusk u petak je obećao da će osigurati pristup 43,7 milijardi eura EU obrambenih zajmova, unatoč predsjedničkom vetu na zakon koji bi to omogućio. „Poljska je u šoku“, rekao je Tusk. „Ljudi se pitaju je li riječ o veleizdaji, djelovanju lobista ili nedostatku zdravog razuma.“
Predsjednik Karol Nawrocki u četvrtak je objavio da stavlja veto na zakon koji bi omogućio Poljskoj korištenje EU inicijative Security Action for Europe (SAFE), piše Euronews.
„Nikada ne bih potpisao zakon koji udara na naš suverenitet, neovisnost te ekonomsku i vojnu sigurnost“, rekao je Nawrocki.
„Upozoravam da će svaki pokušaj nezakonitog povećanja stranog duga naše zemlje, kroz stražnja vrata, prije ili kasnije dovesti do političke i pravne odgovornosti.“
Poljska je trebala biti najveći korisnik EU programa vrijednog 150 milijardi eura, osmišljenog kako bi se povećala obrambena spremnost Europe u trenutku kada Sjedinjene Države smanjuju svoju sigurnosnu ulogu na kontinentu.
Nawrocki tvrdi da bi zajam opteretio Poljsku desetljećima.
„Političari koji sada žele uzeti zajam iz SAFE-a moraju zapamtiti – taj će zajam opteretiti našu djecu i unuke još mnogo godina“, rekao je.
Dodao je da bi troškovi kamata mogli dosegnuti 180 milijardi zlota (oko 42,1 milijardu eura).
„Poljaci će na kraju morati vratiti gotovo jednaku vrijednost kao i dobiveni zajam, a zapadne banke i financijske institucije na tome će profitirati“, rekao je poljski predsjednik.
Tusk je poručio da veto neće spriječiti vladu da dođe do obrambenih sredstava, ali da će proces biti teži i sporiji.
„Predsjednikov veto nas neće zaustaviti. Nećemo dopustiti da ova prilika bude propuštena. Program Polska Zbrojna omogućit će nam izgradnju pune suverenosti“, rekao je.
Glasnogovornik Europske komisije u petak je izjavio da je EU odlučna nastaviti provedbu planova s Poljskom bez odgode, dodajući da bi predujam mogao biti isplaćen već u travnju.
Nawrocki, koji se pozicionirao kao glavni politički protivnik Tuska, tvrdi da bi sudjelovanje Poljske u programu SAFE povećalo zaduženost građana i ovisnost zemlje o Njemačkoj.
U utorak je predložio alternativni zakon prema kojem bi se za obrambene investicije koristila nacionalna sredstva umjesto europskih zajmova. Tusk je tu opciju odbacio kao nerealnu, a vlada je ocijenila da prijedlog nije potkrijepljen konkretnom analizom.
„SAFE je projekt napisan ne u Bruxellesu, nego u Varšavi“, rekao je ministar obrane Władysław Kosiniak-Kamysz.
„Europska komisija prihvatila je prijedlog na zahtjev Poljske i prema našim smjernicama, a ne obrnuto“, dodao je.
Naglasio je da nijedan prijedlog poljskog vojnog vrha nije izmijenjen.
„Poljski generali su napisali plan modernizacije vojske, a mi smo pronašli novac za njega.“
„Povucite se iz toga jer vas povijest neće zaboraviti“, poručio je Kosiniak-Kamysz.
„Do 2030. učinit ćemo poljsku vojsku najjačom u Europi.“
Przemysław Czarnek, kandidat stranke PiS za premijera na izborima planiranim za studeni 2027., rekao je u Sejmu da „Poljaci neće vraćati ovaj dug jer je riječ o nezakonitom zajmu“.
Tvrdi da bi Poljska morala potpisati međunarodni sporazum koji bi trebali odobriti i Sejm i predsjednik kako bi uzela zajam takve veličine.
Vladin „Plan B“ nakon veta je rezolucija o uspostavi programa Armed Poland, koji bi omogućio korištenje postojećih mehanizama financiranja obrane, poput Fonda za potporu oružanim snagama.
Spor se potom preselio u Sejm, gdje je tijekom rasprave došlo do žestoke svađe među zastupnicima.
Poljske vlade uzastopno su povećavale vojnu potrošnju od ruske potpune invazije na susjednu Ukrajinu početkom 2022.
Dok Tuskova liberalna vlada želi usklađivati obrambenu politiku s EU-om, Nawrocki je skeptičniji prema Uniji i održava bliže odnose s Washingtonom, koji je također otvoreno kritizirao program SAFE.
Poljska već ima jednu od najviših razina obrambene potrošnje među članicama NATO-a, s izdvajanjima većim od 4 % BDP-a.
