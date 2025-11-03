"Ne mogu više": Predsjednik Valencije odstupio zbog odgovornosti za razorne poplave 2024.

REUTERS / Eva Manez

Regionalni čelnik Valencije, Carlos Mazón, dao je službenu izjavu u palači Generalitat Valenciana. Podnoseći ostavku, Mazón je rekao: „Ne mogu više“, žaleći se na „brutalne“ kritike s kojima se suočio, dok je istovremeno „priznao“ pogreške počinjene u „neviđenoj“ situaciji.

"Čovjek koji je pogriješio razlikuje se od loše osobe"

Sada bivši lider Valencije više je puta napao središnju vladu Španjolske jer, kako tvrdi, nije pružila dovoljno pomoći poplavljenoj regiji.

No, priznajući svoje pogreške, rekao je — prema izvještaju El País-a:

„Nadam se da će, kad se buka malo stiša, društvo moći razlikovati čovjeka koji je pogriješio od loše osobe.“

Nije, međutim, rekao hoće li raspisati prijevremene izbore ili napustiti svoje mjesto u regionalnoj skupštini, čime bi izgubio parlamentarni imunitet, napominje Reuters.

Očekuje se da će tijekom dana biti postavljeno više pitanja o „što dalje“ i praktičnim posljedicama njegove ostavke, dok svjedoči novinarka Maribel Vilaplana — s kojom je Mazón ručao na dan poplava — pred sucem koji istražuje moguću kaznenu odgovornost vlasti za smrtne slučajeve.

Platforma koja zastupa žrtve najavila prosvjede

U međuvremenu, platforma koja predstavlja žrtve poplava pozvala je građane da večeras izađu na ulice Valencije.

„Slavimo što Mazón odlazi, ali ne zaboravljamo da naši problemi traju“, objavila je organizacija na društvenim mrežama. „Najbolja počast koju možemo odati za 229 ubijenih ljudi jest da nastavimo borbu.“, kako javlja The Guardian.