Bačićev novi alat za investitore: Pripuz i Nobilo će moći graditi mimo volje Tomaševića

– Ovim se ne oduzima pravo lokalnoj upravi da uređuje svoje područje, ali ih se primorava da donose planove koje su sami propisali – za što dosad nije bilo sankcija. Primjerice, u Zagrebu je predviđeno više od 140 detaljnih planova, a doneseno ih je manje od 50, dok je u prošlom mandatu usvojeno tek nekoliko novih. Tim bi tempom trebalo nekoliko mandata da se svi donesu. Život ne može čekati, – opravdava sugovornik iz Ministarstva za 24sata razlog zakonske izmjene.