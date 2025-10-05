Vojni analitičar o dronovima: "Možda će uskoro biti kao u Terminatoru, ali zasad su samo alat u rukama ljudi"

"Kad govorimo o sustavima naoružanja i kako su se vremenom razvijali, na koncu su u najvećoj mjeri ipak ostali samo alat. Tako i dronove moramo gledati samo kao alat za borbena djelovanja. Zasad rat još uvijek vode ljudi. Pitanje je kako će se i u kom smjeru razvijati umjetna inteligencija. Ako ćemo za desetak godina gledati prizore slične onima iz Terminatora, onda je to druga priča i tada ćemo moći govoriti o novoj dimenziji ratovanja. Zasad to nije opcija i dronovi su još uvijek samo alat u rukama ljudi, kao što su tobili strojnica, tenk ili podmornica. Sustavi naoružanja nisu 'game changer'. Vojni 'game changer' još uvijek je u glavama ljudi, u operativnim sustavima, u zapovjedništvima i onima koji imaju motivaciju, sposobnost i kreativnost. Kratko rečeno, dronovi su samo jedna epizoda u povijesti vođenja ratova", ističe.