Misteriozni dronovi nad Europom: Ove zemlje prijavile su upade u zračni prostor

Litavske vlasti 28. srpnja prijavile su da je dron prešao u zemlju iz Rusije. Ministarica obrane Dovile Sakalienė rekla je da je letjelica vjerojatno bila usmjerena prema Ukrajini, ali je zalutala. Nekoliko dana kasnije pronađena je u vojnom poligonu, naoružana eksplozivom. To se dogodilo nakon odvojenog incidenta u kojem je ruski dron 10. srpnja ušao u litavski zračni prostor.