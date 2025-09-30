Netanyahu prihvatio Trumpov mirovni plan za Gazu, Hamas razmatra prijedlog

Tijekom brifinga za novinare, Trump je rekao da će Izrael imati punu američku podršku za akcije protiv Hamasa, ako odbije sporazum. "Imat ćete moju punu podršku za sve što trebate učiniti", rekao je Trump. Izvori bliski palestinskoj islamističkoj organizaciji Hamas rekli su da je skupina primila plan putem katarskih i egipatskih posrednika te da ga namjerava pažljivo pregledati prije nego što da službeni odgovor.