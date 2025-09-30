20 točaka
Netanyahu prihvatio Trumpov mirovni plan za Gazu, Hamas razmatra prijedlog
Izrael prihvaća plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi, rekao je u ponedjeljak izraelski premijer Benjamin Netanyahu na konferenciji za novinare s Trumpom u Bijeloj kući, dok Hamas razmatra mirovni prijedlog i još nije dao službeni odgovor, prenose agencije.
Tijekom brifinga za novinare, Trump je rekao da će Izrael imati punu američku podršku za akcije protiv Hamasa, ako odbije sporazum. "Imat ćete moju punu podršku za sve što trebate učiniti", rekao je Trump. Izvori bliski palestinskoj islamističkoj organizaciji Hamas rekli su da je skupina primila plan putem katarskih i egipatskih posrednika te da ga namjerava pažljivo pregledati prije nego što da službeni odgovor.
Iako Hamas još nije potpisao plan, Trump je rekao da očekuje pozitivan odgovor militantne palestinske skupine.
Neposredno prije konferencije za novinare, Bijela kuća je objavila mirovni plan od 20 točaka koji uključuje potpuno razoružanje Hamasa. Također uključuje brzo oslobađanje svih preostalih izraelskih talaca koje drži Hamas u zamjenu za stotine palestinskih zatvorenika, kao i povlačenje izraelske vojske iz Pojasa Gaze.
Hamas neće imati nikakvu ulogu u upravljanju obalnim pojasom, a Izraelu je također zabranjeno anektiranje teritorija. Umjesto toga, Pojasom Gaze će upravljati prijelazna vlada palestinskih tehnokrata pod nadzorom međunarodnog tijela.
Netanyahu je pozdravio plan kao "odlučujući korak" prema okončanju rata u Gazi i stvaranju mirovnih uvjeta na Bliskom istoku. Napomenuo je da prema planu Izrael "vraća sve svoje taoce" te da će se Hamasove vojne sposobnosti demontirati, a njegova politička vlast eliminirati kako više ne bi mogao predstavljati prijetnju Izraelu.
Trump je rekao da želi osnovati mirovno vijeće, kojim će predsjedavati, kako bi djelovalo u nadzornoj ulozi za potencijalnu prijelaznu vladu u Pojasu Gaze.
Rekao je da će i drugi biti uključeni u vijeće, a posebno je spomenuo bivšeg britanskog premijera Tonyja Blaira kao mogućeg kandidata. Blaira je nazvao "vrlo dobrim čovjekom".
Blair je, u međuvremenu, Trumpov prijedlog nazvao "smjelim i inteligentnim", rekavši da nudi "najbolju šansu" za okončanje rata.
Trump i Netanyahu nisu odgovarali na pitanja novinara, iako je američki predsjednik na kraju brifinga raspravljao o tome trebaju li ih odgovarati te je predložio Netanyahuu da odgovori na jedno ili dva pitanja "prijateljski nastrojenog" izraelskog novinara. Izraelski čelnik odbacio je tu ideju, rekavši da vjeruje predsjednikovim instinktima.
Njemačka, Francuska i Velika Britanija pozdravile su Trumpovu inicijativu, kao i Palestinska samouprava (PA), koja je rekla da bi sveobuhvatni sporazum o okončanju rata u Gazi mogao utrti put rješenju o dvjema državama.
PA, koja upravlja dijelovima Zapadne obale, potvrdila je predanost reformama, uključujući izbore i prekid isplata obiteljima zatvorenika i preminulih napadača, što Izrael dugo kritizira. Trumpov plan predviđa da PA preuzme kontrolu nad Gazom, ali tek nakon "radikalne transformacije".
Ministri vanjskih poslova nekoliko arapskih država, uključujući Katar, Egipat, Jordan, Ujedinjene Arapske Emirate i Saudijsku Arabiju, kao i Turske, Indonezije i Pakistana, također su izrazili podršku planu, rekavši u zajedničkoj izjavi: "Ministri potvrđuju svoju spremnost da se pozitivno i konstruktivno angažiraju sa Sjedinjenim Državama i stranama kako bi se finalizirao sporazum i osigurala njegova provedba, na način koji osigurava mir, sigurnost i stabilnost za narode regije."
