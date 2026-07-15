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susret nije službeno dogovoren

Netanyahu putuje u Washington, želi doći do Trumpa

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Hina
|
15. srp. 2026. 11:47
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AFP Trump Netanyahu
Jim WATSON/AFP

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu otputovat će u subotu u Sjedinjene Američke Države, prenosi u srijedu list Jerusalem Post.

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Netanyahu bi u Washingtonu trebao ostati do utorka, a tijekom boravka planira nazočiti komemorativnoj službi za senatora Lindseyja Grahama, pojašnjava list.

Izraelski premijer želi se sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, no susret zasad nije službeno dogovoren, naveli su izraelski izvori.

Posjet Washingtonu bit će Netanyahuovo prvo službeno putovanje u SAD nakon početka rata s Iranom. Njegov zadnji posjet SAD-u bio je u veljači.

Tijekom nedavnog telefonskog razgovora u kojem je Netanyahu čestitao Trumpu 250. obljetnicu američke neovisnosti, dvojica čelnika dogovorila su da će se "uskoro sastati".

Teme
benjamin netanyahu donald trump izraelsko-američki odnosi netanyahuov posjet sad-u rat s iranom

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