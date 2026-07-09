Njemačka poziva na razum i SAD i Iran

Govoreći za ARD o summitu NATO-a u Ankari, Wadephul je naglasio da je Savez „jači nego ikad prije”. To je obrazložio pristupanjem Švedske i Finske. O oštrim kritikama koje su se čule u Ankari od američkog predsjednika Donalda Trumpa rekao je da je bilo „iritirajućih izjava”. Ipak, svi sudionici bili su složni i imali jasan zajednički stav tijekom internih rasprava, naglasio je šef njemačke diplomacije. A i na operativnoj razini, sve je kao što treba biti: „Amerikance također doživljavamo kao vrlo pouzdane u svim stožerima i u svim političkim raspravama unutar NATO-a.”