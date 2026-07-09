treba razgovarati
Njemačka poziva na razum i SAD i Iran
Njemački ministar vanjskih poslova Wadepuhl “ne zna” što SAD još uopće ima bombardirati u Iranu, a niti što Iran postiže provokacijama u Hormuškom tjesnacu. On je također komentirao summit NATO-a te podršku Ukrajini.
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Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul (CDU) pozvao je SAD i Iran da započnu pregovore o okončanju rata. „Obje strane sada bi trebale biti razumne", rekao je u razgovoru za emisiju Tagesthemen javnog servisa ARD. Od dugotrajnih borbi pate i ljudi i svjetsko gospodarstvo, naglasio je ministar, prenosi DW.
Također je izjavio: „Ne znam što bi SAD sada još mogao bombardirati u Iranu jer je ondje mnogo toga već uništeno. Ne znam ni kakvog smisla za Iran ima nastavak blokade.” Ovo je, rekao je, opći poziv „na razum i razgovor”.
A za javni servis NDR ministar je izjavio: „Iran sada doista mora shvatiti da treba ozbiljno pregovarati i da novi vojni udari nisu rješenje.” Teheran nije shvatio „da mora odustati od posjedovanja nuklearnog oružja te da sada ima priliku završiti ovaj rat tako što će to jasno priznati, razumno pregovarati i prestati pucati”, rekao je Wadephul za NDR.
Sloga NATO-a i usprkos Trumpu
Govoreći za ARD o summitu NATO-a u Ankari, Wadephul je naglasio da je Savez „jači nego ikad prije”. To je obrazložio pristupanjem Švedske i Finske. O oštrim kritikama koje su se čule u Ankari od američkog predsjednika Donalda Trumpa rekao je da je bilo „iritirajućih izjava”. Ipak, svi sudionici bili su složni i imali jasan zajednički stav tijekom internih rasprava, naglasio je šef njemačke diplomacije. A i na operativnoj razini, sve je kao što treba biti: „Amerikance također doživljavamo kao vrlo pouzdane u svim stožerima i u svim političkim raspravama unutar NATO-a.”
Govoreći o rastu izdvajanja za obranu koja sve više opterećuju i državni proračun, političar CDU-a je rekao da Njemačka čini ono što se od nje traži. „Preuzimamo vodeću ulogu. Mi smo najjača zemlja, najveća zemlja i financijski najmoćnija zemlja. Zato predvodimo taj proces.”
I drugi moraju više
Istodobno je kritizirao druge europske države koje ne povećavaju izdvajanja u istoj mjeri. Potrebna je drugačija raspodjela tereta u Europi, smatra Wadephul. „Ne mogu se svi uvijek oslanjati na to da će Njemačka, baltičke države, Poljska, skandinavske zemlje i Nizozemska – koje snose najveći dio potpore Ukrajini – sve odraditi zato što su bliže Ukrajini. Zato ćemo i od drugih tražiti veći doprinos.”
Posebno je pohvalio odluke donesene na summitu NATO-a o potpori Ukrajini. „Velik uspjeh ovog summita jest to što smo prikupili 140 milijardi. To je jasan znak potpore Kijevu.”
To je, dodao je, i poruka Moskvi da sjedne za pregovarački stol. „Mislim da se nalazimo u odlučujućoj fazi rata. U svakom slučaju, pripremili smo sve kako bi pregovori mogli započeti”, rekao je Wadephul.
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