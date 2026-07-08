objava iz ankare
Trump: Primirje s Iranom je završilo!
Američki predsjednik Donald Trump prvi se put oglasio nakon noćašnjih američkih vojnih udara na Iran
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Rekao je da je američka vojska "vrlo snažno napala" iranske ciljeve te da je, prema njegovu mišljenju, primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana - završilo.
“Gubljenje je vremena baviti se njima”, rekao je Trump na summitu NATO-a, javlja CNN.
To je dosad najjasniji znak da je Trumpov dogovor praktički propao. Najnoviji komentari američkog predsjednika uslijedili su nakon što je Iranska revolucionarna garda objavila da je pokrenula napade na američke vojne ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu kao odgovor na američke udare na Iran.
Trump je Iran nazvao “zlim, bolesnim ljudima” dok se njegov preliminarni dogovor s Teheranom, čini se, nalazi pred slomom.
Govoreći na početku summita NATO-a u Turskoj, Trump je Iran nazvao “prljavim igračima” zbog gađanja trgovačkih brodova u Hormuškom tjesnacu, čime je prekršeno primirje.
Trump je rekao da SAD gubi vrijeme razgovarajući s Iranom te izrazio želju da “obavimo svoj posao” umjesto da pokušavamo nastaviti diplomaciju.
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