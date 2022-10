Noćas se pomiče sat, a od utorka važna promjena za sve vozače

Podijeli:







Izvor: Matija Habljak/PIXSELL

Zimsko računanje vremena počet će u noći sa subote 29. listopada na nedjelju 30. listopada, kada će se kazaljke pomaknuti za jedan sat unatrag, izvijestili su iz Državnog zavoda za mjeriteljstvo. Ljetno računanje vremena završava 30. listopada u tri sata ujutro, kada će se pomicanjem za jedan sat unatrag vrijeme računati kao dva sata.

Zimsko računanje vremena počinje zadnjeg vikenda u listopadu, a završava se posljednjeg vikenda u ožujku, kada pomicanjem kazaljki za jedan sat unaprijed ponovno počinje ljetno računanje vremena.

I dalje pomičemo satove

Europski parlament podržao je još u ožujku 2019. godine prijedlog Direktive kojom se od 2021. na razini EU-a ukida polugodišnje pomicanje sata, a zemljama članicama prepušta odluka o odabiru ljetnog ili zimskog računanja vremena.

No to je pitanje zapelo na Vijeću EU pa se i 2022. godine nastavlja po starom – kazaljke se pomiču jedan sat unatrag sa subote na nedjelju. Čini se da u okolnostima posljednjih kriza, od pandemije koronavirusa do rata u Ukrajini i energetske krize, dogovor država članica EU-a o tom pitanju nije prioritet.

Negativni utjecaji

Studije pokazuju da se ljudi zbog pomicanja sata općenito osjećaju lošije i pate od poremećaja tzv. cirkadijanog ritma, imaju veće probleme sa spavanjem i osjećaju umor. Najviše su pogođena djeca i starije osobe. U poljoprivredi pomicanja sata imaju negativan učinak na prinose usjeva i dobrobit životinja te remete bioritam stoke što, primjerice, utječe na mužnju krava. O geografskom položaju države ovisi hoće li izabrati trajno ljetno ili zimsko vrijeme.

Primjerice, kad bi sve zemlje iz srednjoeuropske vremenske zone uzele trajno ljetno vrijeme, u Belgiji, Nizozemskoj i Danskoj zimi bi sunce izlazilo tek sredinom prijepodneva, a na sjeverozapadu Španjolske oko 10 sati. U slučaju izbora zimskog računanja vremena, sunce bi na istoku Poljske ljeti izlazilo u tri sata ujutro.

Nekoliko promjena

Promicanje sata odrazit će se i na željeznički promet, u kojem će vlakovi biti zaustavljeni na sat vremena u kolodvorima u kojima se zateknu kako bi bili u skladu s voznim redom.

Povratkom na zimsko računanje vremena mijenjaju se i razdoblja dnevnih tarifa za obračun, pa će se sada utrošena električna energija prema višoj tarifi obračunavati od 7 do 21 sat, a prema nižoj tarifi od 21 do 7 sati, piše Index.

Od utorka promjena za vozače

Od 2019. godine Zakon o sigurnosti prometa na cestama definira obavezu upaljenih svjetala datumski, a ne samo tijekom zimskog računanja vremena, što je prije bio slučaj.

Tako članak 102. zakona kaže da na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla u razdoblju od 1. studenoga do 31. ožujka. Podsjetimo, na motociklima i mopedima za vrijeme vožnje moraju uvijek biti upaljena kratka svjetla.

Vjerojatno je i za očekivati kako će i policija sada biti agilnija. Vozači koji postupe suprotno odredbama ovog članka kaznit će se novčanom kaznom od 300 kn, odnosno 30 eura nakon uvođenja eura.

Druga važna promjena u prometu u studenom su zimske gume. U Hrvatskoj je zimska oprema obvezna na zimskim dionicama javnih cesta od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine.

