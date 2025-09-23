Oglas

NOVI INCIDENTI

Norveška optužila Rusiju za povredu zračnog prostora: Ne znamo je li bilo namjerno...

Hina
23. ruj. 2025. 14:49
ratni zrakoplovi
RAIGO PAJULA / AFP / Ilustracija / RAIGO PAJULA / AFP / Ilustracija

Norveška vlada tvrdi da je Rusija ove godine triput povrijedila njen zračni prostor, dodajući da nije poznato je li to bilo namjerno ili se radi o posljedicama navigacijskih pogrešaka.

Incidenti, koji su trajali između jedne i četiri minute, prve su takve povrede zračnog prostora koje je počinila Rusija u više od deset godina, priopćila je norveška vlada.

Dva incidenta, 25. travnja i 18. kolovoza, dogodila su se iznad arktičkoga Barentsova mora, dok se treći, 24. srpnja, odvio iznad nenaseljenog dijela Finnmarka, najsjevernijega norveškog okruga koji graniči s Rusijom.

"Ne možemo sa sigurnošću utvrditi je li to učinjeno namjerno ili je je riječ o navigacijskim pogreškama", rekao je premijer Jonas Gahr Stoere. "No bez obzira na razlog ovo nije prihvatljivo i to smo jasno dali do znanja ruskim vlastima."

Teme
NATO dronovi norveška rusija zračni prostor

