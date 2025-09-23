Hoće li NATO pucati na ruske zrakoplove? Oglasio se Rutte

Mark Rutte održao je konferenciju za novinare nakon sastanka Sjevernoatlantskog vijeća, koje čine veleposlanici država članica, a koji su sastali na zahtjev Estonije koja se pozvala na članak 4 Washingtonskog ugovora. Estonija je zatražila konzultacije nakon što je u petak ujutro otkrila tri ruska borbena zrakoplova MIG-31 u svojem zračnom prostoru bez odobrenja. Prema tom članku, države članice će se konzultirati kadgod je po mišljenju bilo koje od njih ugrožen njihov teritorijalni integritet, politička neovisnost ili sigurnost.