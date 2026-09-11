UDVOSTRUČILA SE U 24 SATA
VIDEO / Greenpeace: Naftna mrlja u Hormuškom tjesnacu brzo se širi
Naftna mrlja u Hormuškom tjesnacu u jednom se danu gotovo udvostručila, objavila je ekološka organizacija Greenpeace u petak, dodajući da je onečišćenje možda posljedica napada na tanker koji su nedavno izvele Sjedinjene Američke Države.
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Satelitske snimke pokazuju da se mrlja na istočnoj strani strateški važnog pomorskog prolaza 9. rujna prostirala na oko 200 četvornih kilometara, da bi do 10. rujna narasla na približno 400 četvornih kilometara, priopćio je Greenpeace.
Ekološka organizacija navodi da bi izvor izlijevanja mogao biti tanker za prijevoz sirove nafte Riesco, koji je posljednji put zabilježen u blizini mjesta na kojem je uočeno onečišćenje. Od tada s tankera nije zaprimljen nikakav signal, navodi Greenpeace.
🚨 Major attack on OIL PIPELINE— Soar (@SoarAtlas) September 11, 2026
Explore and Compare: https://t.co/qLhyb7cH8v
Satellite imagery from Sep 10 shows a MASSIVE smoke plume stretching 100 km across the desert along the route of Saudi Arabia’s East-West oil pipeline.
The pipeline carries Saudi crude from the… pic.twitter.com/Veoy78AvHf
Smatra se da je izlijevanje počelo navečer 8. rujna ili tijekom noći na 9. rujna. U to su vrijeme zabilježeni toplinski signali, navodi organizacija.
Američka vojska priopćila je da je napala tanker Riesco i još nekoliko tankera povezanih s Iranom.
Greenpeace upozorava da bi posljedice za okoliš mogle biti teške ako nafta dospije do obale. Od početka rata s Iranom u Hormuškom tjesnacu zabilježeni su brojni napadi na tankere koji su prouzročili nekoliko izlijevanja nafte, tvrdi organizacija.
U kolovozu je nafta navodno stigla do obala iranskog otoka Qeshm, ugrozivši područja na kojima se gnijezde morske kornjače i važna ribolovna područja.
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