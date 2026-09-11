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UDVOSTRUČILA SE U 24 SATA

VIDEO / Greenpeace: Naftna mrlja u Hormuškom tjesnacu brzo se širi

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Hina
|
11. ruj. 2026. 12:00
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Ilustracija: ATTA KENARE/AFP

Naftna mrlja u Hormuškom tjesnacu u jednom se danu gotovo udvostručila, objavila je ekološka organizacija Greenpeace u petak, dodajući da je onečišćenje možda posljedica napada na tanker koji su nedavno izvele Sjedinjene Američke Države.

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Satelitske snimke pokazuju da se mrlja na istočnoj strani strateški važnog pomorskog prolaza 9. rujna prostirala na oko 200 četvornih kilometara, da bi do 10. rujna narasla na približno 400 četvornih kilometara, priopćio je Greenpeace.

Ekološka organizacija navodi da bi izvor izlijevanja mogao biti tanker za prijevoz sirove nafte Riesco, koji je posljednji put zabilježen u blizini mjesta na kojem je uočeno onečišćenje. Od tada s tankera nije zaprimljen nikakav signal, navodi Greenpeace.

Smatra se da je izlijevanje počelo navečer 8. rujna ili tijekom noći na 9. rujna. U to su vrijeme zabilježeni toplinski signali, navodi organizacija.

Američka vojska priopćila je da je napala tanker Riesco i još nekoliko tankera povezanih s Iranom.

Greenpeace upozorava da bi posljedice za okoliš mogle biti teške ako nafta dospije do obale. Od početka rata s Iranom u Hormuškom tjesnacu zabilježeni su brojni napadi na tankere koji su prouzročili nekoliko izlijevanja nafte, tvrdi organizacija.

U kolovozu je nafta navodno stigla do obala iranskog otoka Qeshm, ugrozivši područja na kojima se gnijezde morske kornjače i važna ribolovna područja.

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